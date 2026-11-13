Impulsan un programa para promover la adopción de adolescentes, hermanos y niños con discapacidad
La iniciativa contempla campañas de difusión, talleres y espacios de orientación para ampliar las posibilidades de encontrar familias a quienes esperan una vinculación adoptiva.
13/11/2026 | 14:10Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Vinculación adoptiva en la ciudad de Rosario.
El Concejo Municipal aprobó la creación del programa «Rosario Habla de Adopción», una iniciativa que busca informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los procesos adoptivos y el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer y desarrollarse en una familia. El proyecto fue impulsado por el concejal Antonio Salinas.
La propuesta apunta especialmente a promover la adopción de niños de segunda infancia, adolescentes, grupos de hermanos y menores con discapacidad o condiciones de salud complejas. También busca contribuir a derribar prejuicios y mitos que suelen dificultar la búsqueda de familias para estos casos.
Entre las acciones previstas se encuentran campañas de difusión, capacitaciones, talleres y charlas informativas en escuelas, centros de salud, Centros Cuidar y organizaciones comunitarias. Además, se contempla la creación de espacios de orientación y acompañamiento para personas interesadas en adoptar y familias adoptivas.
El programa también prevé difundir el funcionamiento del Registro Único Provincial de Aspirantes a la Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) y coordinar acciones con organismos provinciales y entidades de la sociedad civil. El objetivo es ampliar el conocimiento sobre el sistema de adopción y visibilizar las distintas realidades de niñas, niños y adolescentes que esperan una familia.
Lectura rápida
¿Qué programa fue aprobado? Se aprobó el programa «Rosario Habla de Adopción».
¿Quién impulsó el proyecto? El concejal Antonio Salinas fue quien impulsó el proyecto.
¿Cuáles son los grupos prioritarios para la adopción? Se prioriza la adopción de niños de segunda infancia, adolescentes, grupos de hermanos y menores con discapacidad.
¿Qué acciones se llevarán a cabo? Se realizarán campañas de difusión, capacitaciones, talleres y charlas informativas.
¿Cuál es el objetivo del programa? Ampliar el conocimiento sobre el sistema de adopción y visibilizar las realidades de niños y adolescentes que esperan una familia.