Impulsan un programa para promover la adopción de adolescentes, hermanos y niños con discapacidad

El Concejo Municipal aprobó la creación del programa «Rosario Habla de Adopción», una iniciativa que busca informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los procesos adoptivos y el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer y desarrollarse en una familia. El proyecto fue impulsado por el concejal Antonio Salinas.

La propuesta apunta especialmente a promover la adopción de niños de segunda infancia, adolescentes, grupos de hermanos y menores con discapacidad o condiciones de salud complejas. También busca contribuir a derribar prejuicios y mitos que suelen dificultar la búsqueda de familias para estos casos.

Entre las acciones previstas se encuentran campañas de difusión, capacitaciones, talleres y charlas informativas en escuelas, centros de salud, Centros Cuidar y organizaciones comunitarias. Además, se contempla la creación de espacios de orientación y acompañamiento para personas interesadas en adoptar y familias adoptivas.

El programa también prevé difundir el funcionamiento del Registro Único Provincial de Aspirantes a la Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) y coordinar acciones con organismos provinciales y entidades de la sociedad civil. El objetivo es ampliar el conocimiento sobre el sistema de adopción y visibilizar las distintas realidades de niñas, niños y adolescentes que esperan una familia.