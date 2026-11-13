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Talleres entró en vacaciones hasta el 1 de diciembre

El plantel albiazul completó la última semana de trabajo tras finalizar la temporada en Primera División. Los que se van. Los que vuelven. Los detalles.

13/11/2026 | 14:26Redacción Cadena 3

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El plantel de Talleres entró en licencia

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Tras disputar el último encuentro del certamen, contra Estudiantes de La Plata, el primer equipo de Talleres completó su última semana de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD).

Finalizada la semana de trabajo, los futbolistas comenzaron su licencia post temporada, período de descanso previo al inicio de la preparación para el próximo desafío deportivo.

De esta manera, el plantel cierra su actividad correspondiente a la temporada 2026 y, luego del receso, retomará los entrenamientos, el 1 de diciembre con la mirada puesta en la pretemporada y en el Torneo Apertura 2027.

LOS QUE SE VAN

Matías Catalán, Juan Sforza, Franco Cristaldo y Diego Valoyes no continuarán en el club. Fueron apartados antes del partido contra el Pincha ya que sus contratos expiran el último día de diciembre.

Asimismo habrá que considerar las salidas por ventas: en ese sentido los nombres de Matías Galarza, Valentín Depietri, Giovani Baroni y Alexandro Maidana pican en punta.

LOS QUE VUELVEN

Nahuel Bustos debe regresar si es que Independiente Santa Fe no hace uso de la opción de compra.

Emmanuel Reynoso es una fija ya que por continuas lesiones, no es evaluado en la continuidad de Deportivo Cali.

Diego Barrera deja Central Córdoba de Santiago del Estero.

Kevin Mantilla termina su préstamo en el DIM colombiano y vuelve al club que es dueño del 80% de su pase.

David Zalazar se encuentra en Banfield y tampoco seguirá allí, por lo que regresa a la "T".

El venezolano Miguel Navarro acaba su préstamo en la MLS.

Alvaro Angulo deja Peñarol para quedar a las órdenes de Omar de Felippe.

Y Alejandro Martínez no es seguro que vuelva, ya que tiene prórroga de contrato en Nacional de Uruguay hasta diciembre de 2027.

Lectura rápida

¿Qué equipo completó su última semana de entrenamientos? El primer equipo de Talleres.

¿Quiénes no continuarán en el club? Matías Catalán, Juan Sforza, Franco Cristaldo y Diego Valoyes.

¿Cuándo retoman los entrenamientos? El 1 de diciembre.

¿Qué jugadores deben regresar? Nahuel Bustos, Emmanuel Reynoso, Diego Barrera, entre otros.

¿Cuál es la situación de Alejandro Martínez? No es seguro que vuelva, ya que tiene prórroga de contrato en Nacional de Uruguay hasta diciembre de 2027.

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