El santafesino Mauricio Pochettino, en el radar del golpeado Manchester United

El futuro de Mauricio Pochettino, oriundo de Murphy (Santa Fe) podría dar un giro inesperado. El entrenador argentino aparece en escena como posible sucesor de Michael Carrick en el Manchester United, en medio de la crisis deportiva que atraviesa el histórico equipo inglés y de las versiones que anticipan un cambio en la conducción técnica.

Según trascendió en las últimas horas, Pochettino estaría abierto a la posibilidad de regresar a la Premier League y asumir el desafío de dirigir a uno de los clubes más importantes de Inglaterra. La posibilidad tomó fuerza mientras la dirigencia de los Diablos Rojos analiza la continuidad de Carrick, quien quedó bajo presión por los resultados obtenidos en el comienzo de la temporada.

La situación no deja de ser particular, ya que el argentino tiene un compromiso vigente con la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF). En agosto pasado, después de la participación del seleccionado estadounidense en el Mundial 2026, acordó una renovación contractual por cuatro años que lo vincula con el equipo nacional hasta 2030.

Sin embargo, ese vínculo no impediría que pueda evaluar una propuesta del Manchester United. De acuerdo con las versiones que circulan en Inglaterra, el club ya habría avanzado en conversaciones preliminares para tenerlo como alternativa ante una eventual salida de Carrick.

El presente del entrenador inglés es complejo. Manchester United atraviesa uno de sus peores comienzos de temporada y se encuentra en zona de descenso de la Premier League, con apenas una victoria en sus primeras diez presentaciones ligueras. Si bien consiguió algunos resultados positivos en la Champions League, la irregularidad en el campeonato local profundizó las dudas sobre su continuidad.

En ese contexto, la dirigencia comenzó a evaluar posibles reemplazantes y el nombre de Pochettino ganó protagonismo. El argentino cuenta con experiencia en el fútbol inglés, donde dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea, además de conocer las exigencias de una competencia en la que dejó una marca importante durante sus anteriores ciclos.

Mientras tanto, Carrick continúa al frente de los entrenamientos y todavía no se comunicó oficialmente una decisión sobre su futuro. Este miércoles, el técnico se presentó con normalidad en el centro de entrenamiento de Carrington, aunque la conducción del club mantiene bajo análisis su continuidad.

La posibilidad de que Pochettino desembarque en Old Trafford también abre un interrogante sobre su situación en la Selección de Estados Unidos, donde tiene por delante un nuevo ciclo de trabajo con vistas al Mundial 2030. Su salida exigiría resolver las condiciones contractuales con la federación norteamericana.

Por ahora, el escenario permanece abierto.