Por Gabriel Rodríguez

En lo que va del año 2026, Yael Falcón Pérez dirigió 4 veces a Belgrano, con 3 victorias y una derrota. El primer triunfo fue en la fecha 1 del Apertura ante Rosario Central en Rosario por 2-1; el segundo frente a River en la final disputada en mayo pasado en el Mario Kempes y con victoria por 3-2; mientras que el tercer triunfo se dio en el Clausura, cuando la “B” le ganó a Racing en el Cilindro 2-0.

La caída fue en la fecha 13 del Apertura, 3-0 ante River en el Monumental.

El derrotero de Falcón Pérez con Belgrano marca que, de 11 encuentros, ganó 5 y perdió 6, sin empates.

Con este juez el Pirata también superó a River en 2023 por 2-1 y a Instituto 3-1 el 11 de noviembre de 2024 en el Gigante.

Y estas son las caídas del Pirata con Falcón Pérez:

* La 1ª: Mitre 1 – Belgrano 0… Primera Nacional 2021

* La 2ª: Temperley 3 – Belgrano 2… Primera Nacional 2021

* La 3ª: Huracán 1 – Belgrano 0… Liga Profesional 2024

* La 4ª: Belgrano 0 – Racing Club 1… Clausura 2025

* La 5ª: Belgrano 1 – Argentinos 2… Copa Argentina 2025

* La 6ª: River 3 – Belgrano 0… Apertura 2026