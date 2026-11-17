¿Cómo le fue a Belgrano con Falcón Pérez?
El juez fue designado para dirigir al Celeste en su visita a Vélez este viernes por los octavos de final del Clausura.
17/11/2026 | 16:21Redacción Cadena 3
FOTO: El árbitro mundialista estará en Liniers
En lo que va del año 2026, Yael Falcón Pérez dirigió 4 veces a Belgrano, con 3 victorias y una derrota. El primer triunfo fue en la fecha 1 del Apertura ante Rosario Central en Rosario por 2-1; el segundo frente a River en la final disputada en mayo pasado en el Mario Kempes y con victoria por 3-2; mientras que el tercer triunfo se dio en el Clausura, cuando la “B” le ganó a Racing en el Cilindro 2-0.
La caída fue en la fecha 13 del Apertura, 3-0 ante River en el Monumental.
El derrotero de Falcón Pérez con Belgrano marca que, de 11 encuentros, ganó 5 y perdió 6, sin empates.
Con este juez el Pirata también superó a River en 2023 por 2-1 y a Instituto 3-1 el 11 de noviembre de 2024 en el Gigante.
Y estas son las caídas del Pirata con Falcón Pérez:
* La 1ª: Mitre 1 – Belgrano 0… Primera Nacional 2021
* La 2ª: Temperley 3 – Belgrano 2… Primera Nacional 2021
* La 3ª: Huracán 1 – Belgrano 0… Liga Profesional 2024
* La 4ª: Belgrano 0 – Racing Club 1… Clausura 2025
* La 5ª: Belgrano 1 – Argentinos 2… Copa Argentina 2025
* La 6ª: River 3 – Belgrano 0… Apertura 2026
Lectura rápida
¿Cuántas veces ha dirigido Yael Falcón Pérez a Belgrano en 2026? 4 veces.
¿Cuántas victorias y derrotas tiene Falcón Pérez con Belgrano en 2026? 3 victorias y 1 derrota.
¿Cuál fue el primer triunfo de Belgrano bajo la dirección de Falcón Pérez? Ante Rosario Central, por 2-1.
¿Dónde y cuándo ocurrió la derrota de Belgrano con Falcón Pérez en 2026? En el Monumental, ante River, en la fecha 13 del Apertura.
¿Cuántos encuentros ha dirigido Falcón Pérez a Belgrano en total? 11 encuentros.