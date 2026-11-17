La selección argentina cierra 2026 con un amistoso frente a Costa Rica en el estadio Kempes
El encuentro se disputa desde las 20 con arbitraje del brasilero Bruno Arleu y el VAR a cargo de su compatriota Rodrigo Guarizo. Transmite Cadena 3.
FOTO: La Selección argentina quiere cerrar el 2026 con una alegría.
La selección argentina cierra el año 2026 este martes con un amistoso internacional con su par de Costa Rica en busca de la recuperación tras la caída del viernes pasado frente a Uruguay.
El encuentro, que se jugará desde las 20, se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje del brasilero Bruno Arleu, mientras que en el VAR estará su compatriota Rodrigo Guarizo.
El cotejo se podrá seguir a través de Cadena 3 Argentina, Telefe y TyC Sports.
La selección argentina llega a este encuentro luego de la floja actuación que tuvo hace pocos días en el amistoso contra Uruguay, en el que pagó muy caro las desatenciones del inicio del segundo tiempo y terminó cayendo 2-1.
De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará vencer a su par de Costa Rica para cerrar este intenso 2026, donde se destaca la final alcanzada en el Mundial 2026, con una sonrisa.
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De cara a esta presentación, la gran incógnita pasa por el lateral izquierdo de la defensa, que podría ser ocupado por Nicolás Tagliafico o Román Vega. Además, se destacan los posibles ingresos de Agustín Giay en el lateral derecho y de Matías Soulé y Gianluca Prestianni en la delantera.
Costa Rica, por su parte, viene de tener una muy floja actuación en su último encuentro, en el que cayó 2-0 frente a Ecuador.
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Probables formaciones
-Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico/Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.
-Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora, Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.
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Lectura rápida
¿Qué partido jugará la Selección argentina?
La Selección argentina se enfrentará a Costa Rica en su último partido del 2026.
¿Quién será el arquero titular?
Emiliano "Dibu" Martínez será el arquero titular tras recuperarse de una lesión.
¿Cuál es la única duda en la formación?
La única duda en la defensa es quién acompañará a Lisandro Martínez, si Facundo Medina o Leonardo Balerdi.
¿Quiénes jugarán en el mediocampo?
Máximo Perrone, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister conformarán el mediocampo.
¿Cómo será la delantera?
La delantera estará formada por Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.
[Fuente: Noticias Argentinas]