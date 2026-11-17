Un nuevo robo se registró anoche en Nueva Córdoba. Esta vez el objetivo fue el local de la marca de indumentaria cordobesa Clan, ubicado en avenida Estrada al 130.

La propietaria, Julieta Huergo, había sido entrevistada el día anterior en Cadena 3 en el ciclo Argentina Posible. Al cierre de esa nota le preguntaron si creía en una Argentina posible. Horas después, a las 22:30, se desayunó con el robo de su negocio.

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“A las 10 y media de la noche, en plena calle Estrada, en un lugar donde uno no espera que entren a robar a esa hora, abrieron por la puerta principal, rompieron la cerradura y entraron”, relató Huergo a Cadena 3.

La dueña estaba cenando cuando le sonó el teléfono por la alarma y pudo ver el momento del robo a través de las cámaras. “Es una sensación bastante fea y genera mucho cansancio. Estamos todos intentando salir adelante, trabajar y generar empleo, y que estas personas busquen robar es como remar contra la corriente”, expresó.

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Afortunadamente, el saldo no fue tan grave. “Empecé a agradecer porque no rompieron el frente vidriado del local. Robaron algunas prendas, pero no fue mucho porque saltó la alarma apenas abrieron la puerta. Entraron directo a la caja, claramente sabían dónde estaba, pero nosotros nunca dejamos plata ahí. Por suerte solo es el mal rato, más que la pérdida económica”, contó.

Informe de Jorge Mercado.