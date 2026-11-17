Belgrano se prepara para el compromiso del viernes ante Vélez Sarsfield, por los octavos de final del Clausura de la Liga Profesional y el entrenador Ricardo Zielinski haría dos cambios.

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Octavos de Final ????? Vélez ?? #Belgrano ??? Viernes 20/11 ?? 20 hs ??? Estadio José Amalfitani ?? Seguilo en vivo por TNT Sports ¡Vamos la B! ?? https://t.co/ry8A2YHxcr — Belgrano (@Belgrano) November 17, 2026

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Ambos serán en los laterales de la defensa, ya que Agustín Falcón irá por el paraguayo Alcides Benítez y Adrián Sporle por el uruguayo Federico Ricca, los dos titulares en la derrota contra Gimnasia La Plata.

A priori no habría más modificaciones, pero el Ruso probó durante la práctica de fútbol en Villa Esquiú el ingreso de Juan Velázquez, la salida de Santiago Longo y el movimiento de Franco Vázquez al medio para posicionarse de doble cinco.

El probable once del Pirata que viajará este jueves es: Cardozo; Falcón, Morales, López y Sporle; Rigoni, Sánchez, Longo y Zelarayan; Vázquez; Passerini.

El jueves, antes del viaje del plantel y en la puerta del predio deportivo Armando Pérez, está previsto que los hincas realicen un banderazo en apoyo al plantel que disputará el “mata mata”.