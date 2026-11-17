Belgrano se prepara para Vélez
El DT Ricardo Zielinski probó con dos variantes respecto al partido ante Gimnasia: Falcón por Benítez y Sporle por Ricca.
17/11/2026 | 18:23Redacción Cadena 3
FOTO: Sporle será el "3" titular.
Belgrano se prepara para el compromiso del viernes ante Vélez Sarsfield, por los octavos de final del Clausura de la Liga Profesional y el entrenador Ricardo Zielinski haría dos cambios.
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Octavos de Final ?????
Vélez ?? #Belgrano
??? Viernes 20/11
?? 20 hs
??? Estadio José Amalfitani
?? Seguilo en vivo por TNT Sports
¡Vamos la B! ?? https://t.co/ry8A2YHxcr— Belgrano (@Belgrano) November 17, 2026
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Ambos serán en los laterales de la defensa, ya que Agustín Falcón irá por el paraguayo Alcides Benítez y Adrián Sporle por el uruguayo Federico Ricca, los dos titulares en la derrota contra Gimnasia La Plata.
A priori no habría más modificaciones, pero el Ruso probó durante la práctica de fútbol en Villa Esquiú el ingreso de Juan Velázquez, la salida de Santiago Longo y el movimiento de Franco Vázquez al medio para posicionarse de doble cinco.
El probable once del Pirata que viajará este jueves es: Cardozo; Falcón, Morales, López y Sporle; Rigoni, Sánchez, Longo y Zelarayan; Vázquez; Passerini.
El jueves, antes del viaje del plantel y en la puerta del predio deportivo Armando Pérez, está previsto que los hincas realicen un banderazo en apoyo al plantel que disputará el “mata mata”.
Lectura rápida
¿Qué evento se prepara Belgrano? Belgrano se prepara para un partido contra Vélez Sarsfield por los octavos de final del Clausura de la Liga Profesional.
¿Quién es el entrenador de Belgrano? El entrenador de Belgrano es Ricardo Zielinski.
¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará el viernes.
¿Dónde se realizará el banderazo? El banderazo se realizará en la puerta del predio deportivo Armando Pérez.
¿Cómo se prevén los cambios en el equipo? Se prevén dos cambios en la defensa, con Falcón y Sporle como titulares.