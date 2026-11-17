La Liga Profesional de Fútbol designó árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura
La competencia entró en su fase de eliminación directa y tiene 16 competidores que buscarán sumar una estrella.
FOTO: Nuevo logo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF)
Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) -- La Liga Profesional de Fútbol ha oficializado las designaciones arbitrales para los encuentros de octavos de final del Torneo Clausura. En esta instancia, River Plate se medirá ante Lanús en el estadio Monumental, con la dirección del árbitro Pablo Dóvalo, quien contará con Gastón Monson Brizuela a cargo del VAR.
Por su parte, Boca Juniors, actual campeón de la Liga, se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza. Este partido será arbitrado por Luis Lobo Medina, con José Carreras como asistente en el VAR. En otro encuentro, Rosario Central se enfrentará a Gimnasia de Mendoza, donde Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal y Germán Delfino estará a cargo de las decisiones desde las pantallas en Ezeiza.
La fase de eliminación directa promete ser intensa, con 16 equipos luchando por sumar una nueva estrella a su palmarés. La expectativa crece entre los aficionados mientras se preparan para vivir una jornada llena de emociones y sorpresas.
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Lectura rápida
¿Qué anunció la Liga Profesional de Fútbol?
Confirmó las designaciones arbitrales para los octavos de final del Torneo Clausura.
¿Quién dirige el partido entre River y Lanús?
El árbitro será Pablo Dóvalo, con Gastón Monson Brizuela en el VAR.
¿Qué equipo enfrenta a Boca Juniors?
Boca se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza.
¿Quién es el árbitro del encuentro Rosario Central-Gimnasia?
Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal, con Germán Delfino en el VAR.
¿Cuántos equipos participan en esta fase?
Dieciséis equipos compiten en la fase de eliminación directa.
[Fuente: Noticias Argentinas]