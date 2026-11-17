Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) -- La Liga Profesional de Fútbol ha oficializado las designaciones arbitrales para los encuentros de octavos de final del Torneo Clausura. En esta instancia, River Plate se medirá ante Lanús en el estadio Monumental, con la dirección del árbitro Pablo Dóvalo, quien contará con Gastón Monson Brizuela a cargo del VAR.

Por su parte, Boca Juniors, actual campeón de la Liga, se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza. Este partido será arbitrado por Luis Lobo Medina, con José Carreras como asistente en el VAR. En otro encuentro, Rosario Central se enfrentará a Gimnasia de Mendoza, donde Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal y Germán Delfino estará a cargo de las decisiones desde las pantallas en Ezeiza.

La fase de eliminación directa promete ser intensa, con 16 equipos luchando por sumar una nueva estrella a su palmarés. La expectativa crece entre los aficionados mientras se preparan para vivir una jornada llena de emociones y sorpresas.

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