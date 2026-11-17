Por Gabriel Rodríguez

Darío Herrera fue designado para impartir justicia el próximo domingo en el choque entre Instituto y Huracán en el Mario Kempes.

El último antecedente del neuquino con la Gloria fue la victoria contra Talleres, en Alta Córdoba, por 3-1. Aunque el dato distintivo es que Herrera arbitró cuatro de los últimos cinco clásicos ante el equipo albiazul.

En lo que va de 2026, Herrera tiene con Instituto la derrota contra la “T” en el Kempes durante el Apertura y el triunfo contra Central Córdoba en Santiago del Estero en el presente Clausura.

Desde su regreso a primera división en 2023, Herrera dirigió seis veces a la Gloria, con 3 victorias, 2 empates y 1 derrota.

En líneas generales estuvo en 11 partidos de Instituto, con 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas.