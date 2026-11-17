¿Cómo le fue a Instituto con Herrera?
El neuquino arbitrará el domingo a la Gloria contra Huracàn en el Mario Kempes.
17/11/2026 | 16:40Redacción Cadena 3
FOTO: Herrera estará en el Kempes
Darío Herrera fue designado para impartir justicia el próximo domingo en el choque entre Instituto y Huracán en el Mario Kempes.
El último antecedente del neuquino con la Gloria fue la victoria contra Talleres, en Alta Córdoba, por 3-1. Aunque el dato distintivo es que Herrera arbitró cuatro de los últimos cinco clásicos ante el equipo albiazul.
En lo que va de 2026, Herrera tiene con Instituto la derrota contra la “T” en el Kempes durante el Apertura y el triunfo contra Central Córdoba en Santiago del Estero en el presente Clausura.
Desde su regreso a primera división en 2023, Herrera dirigió seis veces a la Gloria, con 3 victorias, 2 empates y 1 derrota.
En líneas generales estuvo en 11 partidos de Instituto, con 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas.
Lectura rápida
¿Quién fue designado para arbitrar el partido?
Darío Herrera fue designado para arbitrar el partido entre Instituto y Huracán.
¿Cuál fue el último partido que arbitró Herrera con Instituto?
El último partido que arbitró Herrera con Instituto fue la victoria contra Talleres por 3-1.
¿Cuántos partidos ha dirigido Herrera a Instituto desde su regreso?
Desde su regreso a primera división en 2023, Herrera dirigió seis partidos a Instituto.
¿Cuál es el récord de Herrera dirigiendo a Instituto?
El récord de Herrera dirigiendo a Instituto es de 3 victorias, 2 empates y 1 derrota.
¿Cuántos partidos ha dirigido en total a Instituto?
En total, Herrera ha dirigido 11 partidos a Instituto, con 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas.