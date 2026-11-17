Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- Este martes, Brasil anunció la creación del Sistema de Satélites de Defensa y Comunicaciones Estratégicas, una iniciativa destinada a consolidar la soberanía tecnológica del país, ampliar la infraestructura de comunicaciones y atender las demandas de las Fuerzas Armadas y otros organismos gubernamentales.

El decreto, que fue publicado en el Diario Oficial de la Unión, establece una estructura nacional destinada a coordinar el desarrollo, fabricación, integración, lanzamiento y operación de satélites gubernamentales de comunicaciones.

Este nuevo sistema contará inicialmente con el Satélite Geoestacionario de Defensa y Comunicaciones Estratégicas (SGDC-1), el cual ha estado en funcionamiento desde 2017 y es considerado el principal activo de Brasil en este sector.

La iniciativa abarca todas las etapas del desarrollo de futuros satélites, desde la definición de sus misiones y especificaciones técnicas hasta su fabricación, lanzamiento, operación, seguimiento y eventual desactivación.

Además, se contempla la modernización de las infraestructuras terrestres necesarias para garantizar su correcto funcionamiento.

La coordinación del sistema estará a cargo de un comité director que incluirá representantes de los ministerios de Comunicaciones, Defensa, Ciencia, Tecnología e Innovación, y Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, presidido por el Ministerio de Comunicaciones.

Se formará también un grupo ejecutivo que contará con la participación del Comando de la Aeronáutica, el Comando de Actividades Espaciales, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), la Agencia Espacial Brasileña (AEB), la empresa estatal Telecomunicaciones Brasileñas (Telebras) y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

El decreto faculta a Telebras para contratar empresas que suministren equipos y servicios, realicen obras de ingeniería y participen en los procesos de fabricación, integración y lanzamiento de los satélites, así como en el desarrollo de las instalaciones terrestres y los sistemas de transmisión de señales.

Un aspecto fundamental de esta nueva política será la transferencia y absorción de tecnología. Para ello, la AEB, el Comando de la Aeronáutica, el INPE y Telebras desarrollarán un plan que definirá mecanismos de coordinación, seguimiento de resultados y protección de los derechos de propiedad intelectual.

El documento también establecerá directrices para fomentar la participación de instituciones públicas y empresas privadas brasileñas en los proyectos, con el objetivo de fortalecer la industria espacial nacional y disminuir la dependencia tecnológica externa.

Esta normativa reemplaza el modelo anterior establecido en 2012 para el desarrollo del SGDC-1 y abre la puerta a la organización de futuros proyectos con diversos proveedores y soluciones tecnológicas.

No obstante, el decreto no especifica aún un calendario para el lanzamiento de un segundo satélite ni detalla sus características técnicas o los fabricantes involucrados.