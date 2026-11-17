Con el clásico espíritu del Operativo Verano, Cadena 3 ya se instaló en Brasil para la temporada 2026-2027. Desde Praia dos Ingleses, en Florianópolis, ya se vive el inicio de la temporada en una de las playas más elegidas por los argentinos. Se destacó la gran presencia de turistas chilenos en esta época del año.

La Praia dos Ingleses es una de las playas más populares y concurridas del norte de la isla de Santa Catarina, en Florianópolis, Brasil debido a sus 4,83 km de longitud, con arena blanca, aguas azules, templadas y por lo general con oleaje suave o moderado.

Cuenta con una amplia oferta de restaurantes económicos, puestos de marmitas, bares de playa que alquilan sillas y sombrillas, y tiendas en calles principales como Dão João Becker.

Precios en la playa (en pesos argentinos)

Choclo: $4.500

Anteojos de sol: entre $10.500 y $12.000

Gorros y sombreros: de $12.000 a $18.000

Pan relleno: $9.000

Brochet de carne o pollo: $4.500

Choripán grande: $7.500

El açaí, el postre estrella

Una de las paradas obligadas fue el puesto de açaí, el postre típico brasileño hecho con una fruta del Amazonas. Juliana Varela, de La Falda (Córdoba), vive su segunda temporada vendiendo esta delicia en la playa. “Es fresco, nutritivo y se combina con los toppings que quieras: fruta, cereales, chocolate, Nutella o leche en polvo”, explicó. Los precios del “copo” (vaso) son: 300 ml: 30 reales (aprox. $9.000), 400 ml: 35 reales (aprox. $10.500), 500 ml: 40 reales (aprox. $12.000)

Informe de Orlando Morales.