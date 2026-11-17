Se viene la temporada en Praia dos Ingleses: cuánto salen el choclo y el açaí en la playa
El destino recibe a numerosos turistas, principalmente chilenos en esta época. Precios y deliciosos platos, todo listo para la temporada de verano 2026-2027.
17/11/2026 | 17:17Redacción Cadena 3
FOTO: Operativo Verano 2027 en Brasil.
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Operativo Verano 2027
Con el clásico espíritu del Operativo Verano, Cadena 3 ya se instaló en Brasil para la temporada 2026-2027. Desde Praia dos Ingleses, en Florianópolis, ya se vive el inicio de la temporada en una de las playas más elegidas por los argentinos. Se destacó la gran presencia de turistas chilenos en esta época del año.
La Praia dos Ingleses es una de las playas más populares y concurridas del norte de la isla de Santa Catarina, en Florianópolis, Brasil debido a sus 4,83 km de longitud, con arena blanca, aguas azules, templadas y por lo general con oleaje suave o moderado.
Cuenta con una amplia oferta de restaurantes económicos, puestos de marmitas, bares de playa que alquilan sillas y sombrillas, y tiendas en calles principales como Dão João Becker.
Precios en la playa (en pesos argentinos)
Choclo: $4.500
Anteojos de sol: entre $10.500 y $12.000
Gorros y sombreros: de $12.000 a $18.000
Pan relleno: $9.000
Brochet de carne o pollo: $4.500
Choripán grande: $7.500
El açaí, el postre estrella
Una de las paradas obligadas fue el puesto de açaí, el postre típico brasileño hecho con una fruta del Amazonas. Juliana Varela, de La Falda (Córdoba), vive su segunda temporada vendiendo esta delicia en la playa. “Es fresco, nutritivo y se combina con los toppings que quieras: fruta, cereales, chocolate, Nutella o leche en polvo”, explicó. Los precios del “copo” (vaso) son: 300 ml: 30 reales (aprox. $9.000), 400 ml: 35 reales (aprox. $10.500), 500 ml: 40 reales (aprox. $12.000)
Informe de Orlando Morales.
Lectura rápida
¿Qué evento está cubriendo Cadena 3?
El Operativo Verano en Brasil para la temporada 2026-2027.
¿Dónde se encuentra Cadena 3?
En Praia dos Ingleses, Florianópolis, Brasil.
¿Quién es una de las vendedoras destacadas?
Juliana Varela, de La Falda (Córdoba), vende açaí.
¿Qué tipo de turistas se destacan en la playa?
La gran presencia de turistas chilenos.
¿Cuál es la longitud de la Praia dos Ingleses?
La playa tiene 4,83 km de longitud.