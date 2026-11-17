FOTO: La Conmebol designó a los árbitros para la gran final de la Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció la terna arbitral que estará a cargo de la final de la Copa Libertadores, que enfrentará a Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil. Este evento se desarrollará en Montevideo, Uruguay, el próximo 28 de noviembre.

La Comisión de Árbitros de la Conmebol dio a conocer los nombres de los jueces designados para este importante partido, que definirá al campeón del torneo continental más prestigioso a nivel de clubes en Sudamérica. El árbitro principal será el venezolano Jesús Valenzuela, quien estará acompañado en la sala del VAR por su compatriota Juan Soto.

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El estadio Centenario será el escenario de esta emocionante final, donde ambos equipos buscarán alzarse con el trofeo. La expectativa es alta, ya que se trata de uno de los eventos más importantes del fútbol sudamericano, con millones de aficionados pendientes de cada jugada.

La Copa Libertadores es un torneo que ha visto a grandes equipos consagrarse a lo largo de su historia, y esta final promete ser un espectáculo memorable para todos los seguidores del fútbol. La Conmebol ha trabajado arduamente para asegurar que el evento se desarrolle con el más alto nivel de profesionalismo y justicia.

Con la terna arbitral ya confirmada, la atención se centra en los equipos, que se preparan para este desafío decisivo en su camino hacia la gloria continental. La fecha se aproxima y los hinchas están ansiosos por ver a sus equipos en acción.