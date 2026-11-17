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El sorteo número 31669 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 17 de noviembre a las 18:00, teniendo como número a la cabeza el 8768, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sobrinos).

1° 8768

2° 0340

3° 6451

4° 2682

5° 3573

6° 3117

7° 7692

8° 8593

9° 6066

10° 0470

11° 6625

12° 4079

13° 8158

14° 3520

15° 0411

16° 7851

17° 1931

18° 1032

19° 9423

20° 0452

Este sorteo es parte de la tradición de la quiniela en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de ganar premios. La quiniela vespertina es especialmente popular entre los apostadores que buscan una oportunidad de ganar en la tarde.