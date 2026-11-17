Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 17 de noviembre.
El sorteo número 31669 de la quiniela vespertina se realizó el martes 17 de noviembre a las 18:00, con el número a la cabeza 8768, que se interpreta como "A primera (Sobrinos)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 31669 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 17 de noviembre a las 18:00, teniendo como número a la cabeza el 8768, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sobrinos).
1° 8768
2° 0340
3° 6451
4° 2682
5° 3573
6° 3117
7° 7692
8° 8593
9° 6066
10° 0470
11° 6625
12° 4079
13° 8158
14° 3520
15° 0411
16° 7851
17° 1931
18° 1032
19° 9423
20° 0452
Este sorteo es parte de la tradición de la quiniela en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de ganar premios. La quiniela vespertina es especialmente popular entre los apostadores que buscan una oportunidad de ganar en la tarde.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31669 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 17 de noviembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 8768.
¿Qué significa el número 8768?
Se interpreta como "A primera (Sobrinos)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.