Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Oregón presentó un material revolucionario que podría enfrentar uno de los mayores desafíos en la captura de carbono industrial: la eliminación del dióxido de carbono (CO2) en emisiones que contienen grandes cantidades de vapor de agua. En lugar de permitir que la humedad interfiera con el proceso, este nuevo material la utiliza para mejorar la captura de carbono.

El material, denominado BVR-X, pertenece a una clase de compuestos conocidos como marcos organometálicos (MOFs, por sus siglas en inglés). Según los científicos, esta innovación podría facilitar la captura de carbono de manera más práctica y económica para fábricas y otras instalaciones industriales. Los hallazgos fueron publicados en la revista Angewandte Chemie.

La importancia de este avance radica en que las operaciones industriales, como la quema de combustibles fósiles para generar energía, representan una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., la industria es responsable del 30% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero.

Una solución a un problema crítico

El BVR-X tiene una estructura interna única que mantiene el agua y el CO2 en gran medida separados dentro de sus poros microscópicos. Esta organización interna permite que las dos sustancias se dirijan a diferentes regiones, evitando que las moléculas de agua ocupen los espacios necesarios para capturar el CO2.

El profesor Kyriakos Stylianou, quien lidera el laboratorio de descubrimiento de materiales de la universidad, explicó: "Esta organización interna ayuda al material a funcionar en condiciones que se asemejan más a las emisiones industriales reales".

Los MOFs son materiales cristalinos formados por iones metálicos cargados positivamente conectados por moléculas orgánicas llamadas ligandos. Esta combinación crea estructuras con poros extremadamente pequeños que pueden atrapar moléculas de gas a través de un proceso llamado adsorción, similar a cómo una esponja retiene sustancias.

Uno de los principales beneficios de los MOFs es su notable adaptabilidad. Los científicos pueden combinar diferentes metales y ligandos orgánicos para crear materiales con características específicas. Hasta la fecha, se han sintetizado más de 100,000 MOFs distintos, y se prevé que existan millones de diseños teóricos posibles.

La necesidad de mejores materiales para la captura de carbono

"La captura de CO2 es crítica para alcanzar los objetivos de emisiones netas cero", afirmó Stylianou. El CO2 es un gas de efecto invernadero que, al acumularse en la atmósfera, atrapa calor y contribuye al calentamiento global. Una de las estrategias para abordar este problema es eliminar el CO2 directamente de la atmósfera, pero también se están utilizando tecnologías más establecidas para interceptar las emisiones antes de que lleguen a la atmósfera.

Sin embargo, un gran obstáculo es que el escape industrial a menudo contiene cantidades significativas de vapor de agua. Muchos MOFs que funcionan bien en experimentos de laboratorio pierden gran parte de su capacidad de captura de carbono cuando se exponen a condiciones húmedas. Aunque se puede secar el gas antes de eliminar el CO2, esto implica costos adicionales que pueden hacer que el proceso no sea económicamente viable.

El BVR-X ofrece un enfoque diferente. En lugar de requerir la eliminación de la humedad, este material responde al agua de manera que preserva su capacidad para recoger CO2. Su organización interna permite que el agua y el CO2 ocupen diferentes regiones, ayudando a prevenir la competencia que normalmente socava el rendimiento de la captura de carbono.

Las pruebas de laboratorio demostraron que el BVR-X podía capturar eficazmente CO2 de una corriente de gas altamente húmeda que contenía solo un 4% de CO2, una concentración relevante para las emisiones de la quema de gas natural.

Un rendimiento destacado bajo condiciones industriales realistas

Los experimentos mostraron que el BVR-X podría capturar y liberar CO2 repetidamente sin perder efectividad a lo largo de decenas de ciclos. Esta capacidad de regenerar el material es crucial, ya que los sistemas comerciales de captura de carbono deben reutilizar sus materiales de captura muchas veces para mantener los costos operativos bajo control.

El estudio reunió a investigadores de varias instituciones, incluidos miembros del MaD Lab y científicos de la Universidad de California, Berkeley, la Universidad de Oregón y el Centro de Investigación y Desarrollo de ARAMCO. El financiamiento provino de Saudi Aramco, el Murdock Charitable Trust y un fondo asesor establecido por exalumnos de la universidad.