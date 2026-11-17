El próximo miércoles 2 de diciembre, a las 20 se realizará en Córdoba la presentación de The Envisionaries, un documental estadounidense dirigido por Anne Galisky que cuenta la historia de la Selección Argentina de fútbol para ciegas, sus protagonistas y el camino que las llevó a convertirse en referentes mundiales de la disciplina.

Con una duración de 70 minutos, la película pone el foco en las experiencias de Gracia Sosa y Yohana Aguilar, dos de las principales figuras del seleccionado nacional.

A través de sus testimonios, reconstruye aspectos de sus infancias, el descubrimiento de su pasión por el fútbol y las experiencias que marcaron sus trayectorias deportivas.

El documental también incluye el testimonio de Gonzalo Abbas Hachaché, entrenador de Las Murciélagas, quien aporta su mirada sobre el crecimiento del equipo, el trabajo colectivo y el camino recorrido hasta alcanzar la consagración internacional. Lejos de ser solamente una película sobre deporte adaptado, The Envisionaries, propone una mirada sobre los triunfos y las dificultades, la competencia y la cooperación, la adversidad y la resiliencia.

La realizadora Anne Galisky acompañó al equipo durante su histórica participación en el primer Mundial femenino de fútbol para ciegas, disputado en Birmingham, Inglaterra, en 2023, donde lograron el primer título mundial.

La película busca acercar al público a una historia de esfuerzo colectivo, compromiso y construcción de oportunidades, y contribuir a darle mayor visibilidad internacional a la disciplina. Las Murciélagas, una historia de conquistas La historia de Las Murciélagas, la Selección Argentina femenina de fútbol para ciegas, es la de un proceso de organización, crecimiento y conquista de espacios para las mujeres con discapacidad visual en el deporte.

La conformación del seleccionado nacional en 2019, impulsada por la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC), fue resultado de un recorrido que había comenzado algunos años antes con el desarrollo de la Liga Nacional de fútbol femenino para ciegas, iniciada en 2016 con equipos de Córdoba, Salta y la provincia de Buenos Aires.

En noviembre de 2021, el equipo disputó sus primeros encuentros internacionales oficiales frente a Colombia y obtuvo la Copa Latinoamericana.

En agosto de 2023, Las Murciélagas alcanzaron un hito histórico al consagrarse campeonas del primer Mundial de fútbol femenino para ciegas organizado por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA), en Birmingham. En aquella oportunidad vencieron 2-1 a Japón en la final, con dos goles de Yohana Aguilar.

Dos años después, en octubre de 2025, volvieron a hacer historia al conquistar su segundo título mundial consecutivo en India. El seleccionado argentino derrotó 2-0 a Inglaterra en la final, con goles de Aguilar y Gracia Sosa, y completó una campaña extraordinaria: ganó los cinco partidos disputados y terminó el campeonato sin recibir goles.

Con estos resultados, Las Murciélagas se consolidaron entre las principales potencias internacionales de la disciplina.

FADeC, promotora del deporte para personas con discapacidad visual La Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC) es la entidad nacional que promueve, organiza y acompaña el desarrollo del deporte para personas con discapacidad visual en todo el país.

A través del trabajo articulado con clubes, instituciones y deportistas, impulsa el crecimiento de distintas disciplinas, la formación de nuevos talentos y la participación en competencias nacionales e internacionales. Su labor comprende tanto el deporte de alto rendimiento como la generación de espacios de iniciación, participación y crecimiento deportivo en todo el territorio argentino.

Al respecto, David Peralta, presidente de la Federación, expresó: “Para FADeC es un orgullo que la historia de Las Murciélagas llegue a la pantalla grande. Detrás de sus conquistas deportivas hay años de trabajo, compromiso y construcción colectiva. El documental permite que esa historia trascienda las canchas, llegue a nuevos públicos y contribuya a que cada vez más personas conozcan y valoren el camino recorrido por nuestras deportistas. Las Murciélagas son un ejemplo de lo que se puede lograr cuando el talento encuentra oportunidades y el deporte se convierte en una herramienta de inclusión y transformación”.

Ficha técnica Película: Las Murciélagas (The Envisionaries).

Dirección: Anne Galisky. Año: 2026.

Duración: 70 minutos.

Protagonistas: Yohana Aguilar, Gracia Sosa y Gonzalo Abbas Hachaché.