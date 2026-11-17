FOTO: Barracas: se espera el veredicto que podría llevar a Barrientos a prisión perpetua

Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) -- Este miércoles se dará a conocer el veredicto en el caso de la masacre de Barracas, en el que tres mujeres perdieron la vida y una cuarta sufrió quemaduras severas. El único acusado, Justo Fernando Barrientos, podría enfrentar una condena de prisión perpetua.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, la audiencia comenzará a las 9:00 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de las 12:00, los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander leerán la sentencia.

El fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi y los abogados de las víctimas han solicitado la máxima pena para Barrientos, de 69 años, quien se encuentra detenido en el penal de Ezeiza. El delito por el que se le acusa incluye homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, uso de medio idóneo para crear peligro común, femicidio y lesbicidio.

Por su parte, el defensor Ricardo Antonio Richiello solicitó la absolución por el beneficio de la duda, argumentando que no se ha comprobado con certeza el papel del imputado en los hechos. En caso de no ser absuelto, pidió una condena por homicidio simple, descartando las agravantes.

Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente de este ataque, no estará presente en los Tribunales debido a una recomendación médica y recibe apoyo psicológico del colectivo Yo no fui.

El caso

Se acusa a Barrientos de haber quemado vivas a las cuatro víctimas en la noche del 5 al 6 de mayo de 2024. Tras el ataque inicial, las mujeres intentaron mitigar sus quemaduras en las duchas, pero Barrientos las prendió fuego nuevamente y agredió a Andrea.

Con el tiempo, Pamela, Mercedes y Andrea fallecieron, mientras que Sofía, de 49 años en ese momento, recibió el alta el 3 de junio en el Instituto del Quemado.

Los testimonios indican que el presunto autor del ataque había hostigado a las mujeres de forma sistemática, descalificándolas con términos despectivos.