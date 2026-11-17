FOTO: Sebastián Liaudat transforma la educación con un enfoque centrado en los estudiantes

FOTO: Sebastián Liaudat transforma la educación con un enfoque centrado en los estudiantes

FOTO: Sebastián Liaudat transforma la educación con un enfoque centrado en los estudiantes

FOTO: Sebastián Liaudat transforma la educación con un enfoque centrado en los estudiantes

Todos los días, a las 6:40 de la mañana, Sebastián Liaudat abre las puertas de su escuela y recibe personalmente a cada estudiante. No es un gesto casual. Para él, saludar a los chicos es una manera de hacerles saber que alguien los reconoce y que su presencia importa.

Esa forma de entender la educación es una de las razones por las que fue elegido ganador de la primera edición de “Directores que Transforman – Premio Santander al Liderazgo Escolar”, una iniciativa de Santander Argentina junto a Fundación Varkey que busca reconocer a los directores capaces de generar cambios en sus comunidades educativas.

Liaudat dirige el nivel secundario del Instituto San José, una escuela de gestión privada y confesional de Baradero, provincia de Buenos Aires, que reúne a unos 900 estudiantes entre jardín, primaria y secundaria. Fue seleccionado entre más de 200 postulaciones y nominaciones provenientes de todo el país y recibirá $5.000.000 para desarrollar un proyecto de mejora en su institución.

Una escuela a la que los chicos quieran ir

Sebastián trabaja en el Instituto San José desde 2010 y dirige el secundario desde hace tres años y medio. Antes estuvo siete años al frente de un bachillerato para adultos. Es profesor de Matemática, licenciado en Tecnología Educativa y continúa dando clases en instituciones de nivel superior.

Su manera de conducir la escuela se apoya en una idea sencilla: escuchar a los estudiantes y hacerlos protagonistas.

Además de recibirlos cada mañana, comparte desayunos con distintos grupos, mantiene abiertas las puertas de su dirección y promueve espacios donde los adolescentes pueden expresar sus inquietudes y participar en las decisiones de la escuela.

Una de sus iniciativas fue crear talleres extracurriculares optativos a partir de encuestas realizadas a los propios estudiantes. También sostiene desde hace más de ocho años las charlas TED-Ed, que permiten a los jóvenes desarrollar sus ideas y encontrar nuevas formas de expresión.

“Hoy muchos adolescentes sienten que van a la escuela porque tienen que ir. Nosotros queremos que vayan porque quieren estar ahí”, explica.

Bajo su liderazgo, el colegio incorporó tecnología en las aulas de secundaria y puso en marcha un proceso participativo para definir una nueva orientación, consultando a estudiantes, docentes, familias y egresados. También impulsó proyectos solidarios y de servicio junto a organizaciones de Baradero.

Hay otro dato que habla de la relación que construyó con sus alumnos: varios de sus exestudiantes regresaron a la institución como profesores, preceptores y referentes de pastoral. Hoy forman parte del equipo que educa a las nuevas generaciones.

Citas de Sebastián Liaudat

Hay que hacer que la escuela sea atractiva. Además de lo curricular, que es lo que corresponde, tenemos que desarrollar estrategias para que los pibes quieran estar adentro, que tengan ganas de venir.

Por eso ofrecemos talleres y actividades diseñadas por los propios estudiantes, donde se encuentran docentes y alumnos. Debatimos lo que pasa en el aula y buscamos resolver los problemas entre todos. La clave es construir vínculos de confianza.

Para entrar a la dirección, los alumnos solo tienen que tocar la puerta. Siempre van a encontrar un espacio para ser escuchados, ya sea para presentar proyectos, plantear quejas o compartir inquietudes.

Lo principal es escuchar a todos: a los chicos, a las familias y a los docentes. Y, a partir de eso, tomar decisiones. No es fácil, pero es lo que intentamos hacer todos los días.

Mi prioridad son los pibes. Siempre digo que lo más importante es que los alumnos quieran venir a la escuela. Después veremos cómo resolvemos las dificultades, pero ellos están primero.

También es fundamental armar equipo. Tenemos docentes muy diversos y el desafío es reconocer y potenciar lo mejor de cada uno. La docencia muchas veces es una tarea solitaria y, como equipo directivo, tenemos la responsabilidad de acompañar, orientar y valorar el trabajo de nuestros docentes.

El reconocimiento al liderazgo escolar

El ganador fue anunciado durante el Encuentro Santander por la Educación, realizado en el Auditorio Santander Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la jornada, Agustín Porres, director regional para Latinoamérica de Fundación Varkey, moderó una conversación con los tres finalistas: Sebastián Liaudat, Jimena Pi y Ariel Bizzotto. Los directores compartieron sus experiencias y los desafíos de conducir escuelas en realidades muy diferentes.

“Un buen director puede transformar una escuela, incluso en los contextos más difíciles. Su liderazgo va mucho más allá de la gestión: es quien construye una visión compartida, inspira, fortalece los equipos y genera las condiciones para que los estudiantes aprendan más y mejor. Porque la escuela cambia cuando alguien logra movilizar a toda una comunidad educativa detrás de un propósito común”, señaló Porres.

Por su parte, José Bandín, director de Retail & Comercial Banking y Wealth Management & Insurance de Santander Argentina, expresó:

“La educación ocupa un lugar central en nuestro compromiso con el desarrollo del país. En Santander buscamos ir más allá del acompañamiento financiero, impulsando iniciativas que fortalezcan a las instituciones, reconozcan el rol fundamental de los educadores y amplíen las oportunidades de aprendizaje. Este encuentro expresa una convicción que nos guía: las transformaciones que generan un impacto real y duradero se construyen entre todos, articulando esfuerzos entre el sector público, el sector privado y la comunidad educativa”.

Además del reconocimiento económico para el ganador, los tres finalistas recibirán una beca de formación para continuar fortaleciendo su liderazgo escolar.

Dos historias que también llegaron a la final

Jimena Pi – San Isidro, Buenos Aires Hace casi 30 años, Jimena fundó el Centro de Formación Integral Lucero para que siete chicos con discapacidad no se quedaran sin escuela. Hoy dirige una institución de educación especial con casi 600 estudiantes y un programa de inclusión que acompaña a otros 300 chicos en escuelas comunes del norte del conurbano bonaerense.

Ariel Bizzotto – San Martín, Mendoza

Ariel recorre 120 kilómetros diarios para dirigir la escuela rural N.º 1-591 “Luis María Drago”, a la que asisten 69 estudiantes. Muchos viven en puestos rurales o fincas sin agua. Entre sus iniciativas se encuentran la gestión de una sala de primeros auxilios, mejoras en la infraestructura escolar y un proyecto de hidroponía con apoyo del INTA. También impulsó acciones que mejoraron la asistencia entre un 60% y un 70%.

Sobre el premio

“Directores que Transforman – Premio Santander al Liderazgo Escolar” es una iniciativa de Santander Argentina, con el acompañamiento de Fundación Varkey en el diseño y la evaluación de las postulaciones.

En su primera edición, la convocatoria estuvo abierta entre abril y junio de 2026 y recibió más de 200 postulaciones y nominaciones de directores de todo el país.

El premio busca reconocer el liderazgo de quienes, desde la dirección de sus escuelas, impulsan mejoras educativas y generan oportunidades para sus estudiantes.