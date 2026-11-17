FOTO: Asesinato en José C. Paz: detienen a uno de los implicados en el crimen de un hombre

Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- Un delincuente fue arrestado en las últimas horas, acusado de haber participado en el asesinato de un hombre que regresaba de jugar al fútbol en la localidad de José C. Paz, cuando fue abordado por dos malvivientes, quienes le robaron el teléfono celular.

El incidente se produjo este domingo por la madrugada, cuando Miguel Lescano, de 48 años, le avisó a su esposa que iba en camino; sin embargo, a unas diez cuadras de su casa fue atacado por los dos delincuentes, con fines de robo, y en medio de un forcejeo fue apuñalado.

Al no tener noticias, la esposa de Lescano radicó la denuncia y el domingo por la mañana la policía le confirmó que había sido asesinado horas antes.

La secuencia del ataque quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona, una prueba determinante para lograr el arresto de uno de los malhechores, identificado únicamente con las iniciales E. O. A., de 30 años, mientras continúa la búsqueda de su cómplice, según consignaron las autoridades policiales.

"Lo que queremos es que estas personas caigan, que no sigan haciendo esto", expresó Karina, esposa de la víctima en declaraciones al canal TN poco antes de la marcha prevista para esta tarde, para pedir justicia.