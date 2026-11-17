FOTO: La salud cerebral de los argentinos en riesgo

¿Cómo usamos nuestro cerebro y qué estamos haciendo para cuidarlo? Un informe elaborado por la Universidad Siglo 21 encendió una señal de alerta sobre la salud cerebral de los argentinos: más de la mitad de la población no cumple con los hábitos recomendados para mantener un funcionamiento cognitivo saludable.

El estudio, denominado Brain Capital, analiza la salud cerebral, las capacidades cognitivas, el bienestar emocional y los hábitos cotidianos de la población. Entre sus principales conclusiones, identifica importantes déficits en tres pilares fundamentales para el cerebro: la actividad física, el sueño y la alimentación.

En diálogo con Cadena 3, Fátima González Palau, directora del Instituto de Neurociencias y Bienestar de la Universidad Siglo 21, explicó que la investigación abordó tres dimensiones: la salud cognitiva, relacionada con la capacidad de aprender, concentrarse, memorizar y adaptarse; la salud cerebral, vinculada con el bienestar emocional y la salud mental; y, finalmente, las conductas que las personas desarrollan para cuidar esas capacidades.

Uno de los resultados destacados del informe es que los argentinos manifiestan una elevada confianza en sus propias capacidades. Según explicó González Palau, cerca del 70% considera que puede aprender, superar objetivos y afrontar nuevos desafíos.

Sin embargo, esa percepción positiva contrasta con los indicadores de bienestar: más de la mitad de la población considera que su salud mental y su bienestar emocional no son buenos.

La especialista señaló que, al analizar qué hacen los argentinos para cuidar su cerebro, aparecen importantes dificultades para sostener hábitos saludables.

El ejercicio físico es uno de los factores fundamentales para preservar la salud general y las capacidades cognitivas. Sin embargo, los resultados muestran un escenario preocupante: solamente el 20% de los argentinos realiza actividad física al menos tres veces por semana.

“Si tuviéramos diez personas sentadas en una mesa, dos hacen ejercicio físico tres veces por semana”, ejemplificó González Palau.

La directora del instituto sostuvo que esta realidad puede responder a múltiples factores y que no existe una única explicación para la dificultad de incorporar el movimiento a la rutina cotidiana.

El descanso también aparece como un indicador central. Las recomendaciones internacionales establecen que los adultos deberían dormir entre siete y nueve horas por noche.

No obstante, el relevamiento encontró que menos de la mitad de los argentinos alcanza ese rango recomendado y que una proporción importante duerme menos de siete horas.

González Palau remarcó que el sueño es indispensable para recuperarse, mantener la concentración durante el día y favorecer el equilibrio emocional.

La falta de descanso, además, puede repercutir en el estado de ánimo, la atención y la capacidad para afrontar las actividades cotidianas.

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El tercer aspecto analizado fue la alimentación. Las recomendaciones apuntan a consumir al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras.

Sin embargo, menos del 20% de la población argentina cumple con esa pauta, según los datos presentados por la especialista.

Este resultado vuelve a poner en evidencia la distancia entre las recomendaciones para cuidar la salud y los hábitos que efectivamente predominan en la vida cotidiana.

El informe Brain Capital plantea que cuidar el cerebro no depende solamente de las capacidades individuales, sino también de las conductas que se sostienen a diario.

La actividad física regular, un descanso adecuado y una alimentación equilibrada son tres herramientas fundamentales para preservar las funciones cognitivas y favorecer el bienestar emocional.

Los resultados del estudio de la Universidad Siglo 21 dejan un diagnóstico claro: aunque los argentinos confían en su capacidad para aprender y superar desafíos, todavía tienen importantes materias pendientes a la hora de cuidar su salud cerebral.

Informe de Alejandro Bustos