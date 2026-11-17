Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- El piloto español Fernando Alonso participará en el Rally Dakar 2027 como parte de Aston Martin, marcando el debut histórico del fabricante británico en esta emblemática competencia junto a Prodrive. Alonso liderará una alineación de tres vehículos Aston Martin Dreadnought, que contará también con la presencia del francés Sébastien Loeb y el brasileño Lucas Moraes.

La 49.ª edición del Dakar se llevará a cabo del 9 al 23 de enero de 2027 entre Portugal y Marruecos, tras la decisión de abandonar Arabia Saudita debido a conflictos bélicos y geopolíticos. Este evento presentará un recorrido total de 7.824 kilómetros, de los cuales 4.381 serán de etapas especiales, abarcando desde el Algarve hasta Marrakech.

Con 45 años, el bicampeón de Fórmula 1 y campeón del WEC se prepara para su segunda participación en el Dakar, luego de haber debutado en 2020 con una Toyota Hilux, donde finalizó en la posición 13.ª en la clasificación general y segundo en la Etapa 8.

En esta edición, Alonso contará nuevamente con el español Marc Coma como navegante, tras haber renovado su contrato con Aston Martin en septiembre. Además, el piloto probará un prototipo en Marruecos durante octubre, lo que demuestra su compromiso al enfrentar ambos desafíos en el mismo año, aunque la F1 sigue siendo su prioridad.

El Aston Martin Dreadnought, cuyo nombre proviene de un vehículo militar digital del videojuego Call of Duty, es la evolución directa del Dacia Sandrider, que ganó el Dakar 2026 con Nasser Al-Attiyah. Este modelo se perfila para el título mundial en el Abu Dhabi Desert Challenge antes de que Renault Group retire a Dacia y transfiera el desarrollo técnico de Prodrive hacia la marca británica.

El tridente del equipo lo completará el nueve veces campeón mundial de rally Sébastien Loeb, quien participará en su 11.º Dakar junto al navegante belga Fabian Lurquin, después de haber rechazado ofertas de Ford y Toyota. También estará el brasileño Lucas Moraes, campeón mundial de rally-raid en 2025, quien competirá con el español Pablo Moreno como copiloto, lo que deja a Nasser Al-Attiyah y Cristina Gutiérrez sin asiento confirmado para 2027.