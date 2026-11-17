Este martes se confirmó el fallecimiento del operario de 48 años que había sufrido graves quemaduras tras una explosión en el centro de salud municipal de Río Primero.

El hombre permanecía internado en el Instituto del Quemado de Córdoba. El siniestro ocurrió durante la mañana de este martes, mientras el trabajador realizaba tareas de mantenimiento en el nosocomio.

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Según las primeras hipótesis, habría utilizado una amoladora y cortado accidentalmente un caño de gas, lo que provocó la explosión. Tras el hecho, fue asistido en el lugar y trasladado a un centro de salud de la localidad. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente lo derivaron al Instituto del Quemado de la capital provincial, donde finalmente falleció.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Distrito 2, Turno 5, que busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la explosión.

Informe de Jorge Mercado.