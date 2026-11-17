La Justicia de Córdoba declaró como "proceso colectivo" la demanda judicial iniciada por asistentes al concierto que la cantante colombiana Shakira brindó en el estadio Mario Alberto Kempes el 14 de diciembre de 2025, tras la interrupción anticipada del espectáculo. La medida fue dispuesta por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 5° Nominación, a cargo del juez Ricardo Guillermo Monfarrell.

La acción cuenta con la participación de la Asociación Civil Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESYAC) en representación de los usuarios y apunta contra las firmas UJ S.A., Jiménez Records S.A.S. y FEG Entretenimientos S.A., señaladas como responsables de la organización, producción y ejecución del evento.

Qué reclaman los espectadores

Entre las principales pretensiones incluidas en la presentación judicial, los demandantes exigen:

Incumplimiento y restitución: La declaración de incumplimiento contractual y legal, junto con una compensación económica por la prestación incompleta del show.

Sanciones e indemnizaciones: La aplicación de una multa civil en concepto de daño punitivo y el resarcimiento por daño moral.

Prevención: La adopción de medidas preventivas destinadas a futuros espectáculos masivos.

Quiénes integran la demanda

El magistrado delimitó que el proceso abarca a todas las personas que ingresaron efectivamente al estadio como espectadores, sin importar su domicilio, salvo aquellas que decidan excluirse expresamente. Dentro de este universo, el tribunal estableció dos subclases: quienes abonaron su entrada y quienes asistieron mediante invitaciones, cortesías o accesos gratuitos.

Finalmente, la resolución aclara que en esta instancia colectiva se evaluará un componente mínimo y homogéneo del daño moral individual, mientras que aquellos casos que invoquen perjuicios mayores por circunstancias particulares deberán acreditarse posteriormente por vía individual.

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