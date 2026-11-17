La Selección Argentina disputó 13 partidos en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con un balance contundente: 11 triunfos, un empate y una sola derrota. Desde su debut en 1980 hasta el último encuentro en septiembre de 2026, la Albiceleste construyó una historia de dominio en territorio cordobés.

El primer partido se jugó el 16 de diciembre de 1980. El equipo de César Luis Menotti, campeón del mundo y con Diego Maradona en cancha, goleó 5-0 a Suiza. Los goles fueron de Ramón Díaz, Leopoldo Luque, Daniel Valencia, Maradona y Daniel Passarella.

Después de 15 años de ausencia, Argentina volvió el 31 de mayo de 1995 y venció 1-0 a Perú con un tanto de Néstor Fabbri. En 1998 llegó otra goleada: 5-0 ante Bosnia y Herzegovina, con tres goles de Gabriel Batistuta y los restantes de Javier Zanetti y Ariel Ortega.

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En 1999, la Albiceleste superó 2-1 a Colombia en un amistoso (Batistuta marcó su gol 50 con la selección y Ortega también convirtió). La última presentación antes de que el estadio llevara el nombre de Mario Alberto Kempes fue el 30 de septiembre de 2009, con un 2-0 sobre Ghana gracias a un doblete de Martín Palermo.

En 2011 Córdoba fue sede de dos partidos importantes. Primero, por la Copa América, Argentina goleó 3-0 a Costa Rica (dos goles de Sergio Agüero y uno de Ángel Di María). Luego llegó el primer clásico ante Brasil en la provincia, que terminó 0-0.

El 7 de septiembre de 2012 el Kempes albergó por primera vez un partido de Eliminatorias: Argentina derrotó 3-1 a Paraguay con goles de Di María, Gonzalo Higuaín y Lionel Messi (de tiro libre).

En el camino a Rusia 2018, la Selección ganó 2-0 a Bolivia (goles de Gabriel Mercado y Messi) pero sufrió su única derrota en el estadio: 1-0 ante Paraguay el 11 de octubre de 2016.

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Ya con Lionel Scaloni como entrenador, el 16 de noviembre de 2018 Argentina superó 2-0 a México. El 1 de febrero de 2022, por Eliminatorias, venció 1-0 a Colombia con un tanto de Lautaro Martínez. El antecedente más reciente es del 30 de septiembre de 2026, cuando la Albiceleste goleó 4-0 a Bolivia. Los goles fueron de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López.

Con este historial de 11 victorias, un empate y apenas una derrota, Córdoba se consolida como una de las canchas más favorables para la Selección Argentina.