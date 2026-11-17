Jorge Sampaoli habría manifestado sus ganas de volver a dirigir a la selección de Chile.

La información fue revelada por ESPN Chile, que informó de la disposición del entrenador en dejar atrás el conflicto judicial que mantiene con la Federación de Fútbol de Chile. Al parecer

No es cualquier nombre el que vuelve a sonar. Sampaoli es considerado el técnico más exitoso en la historia de La Roja, luego de conducir al equipo a la conquista de la Copa América 2015, el primer título oficial de la selección adulta.

Sin embargo, su despedida estuvo bastante lejos de ser una celebración. La relación con los dirigentes terminó completamente deteriorada, al punto de que el argentino llegó a asegurar que se sentía de “rehén” y buscó poner fin anticipado a su contrato para partir rumbo al Sevilla de España.

¿Vuelve Sampaoli?

Tras abandonar el combinado nacional, Sampaoli llevó sus diferencias con la Federación hasta los tribunales, iniciando un litigio digno de una teleserie turca, pero ahora se abre a dar vuelta la página.

Pero el presente del entrenador tampoco invita a ilusionarse ya que su último experiencia fue en Argentina dirigiendo a Talleres, del que terminó despedido por malos resultados. Pero además, desde que se fue de Chile, no logró levantar títulos.

Por ahora, no existe una oferta oficial ni conversaciones confirmadas para concretar su retorno. Pero la posibilidad ya está sobre la mesa: Sampaoli tendría ganas de volver, la Roja necesita entrenador y el conflicto judicial podría dejar de ser un impedimento.