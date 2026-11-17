FOTO: Declararán tres policías en el juicio por el caso Loan este miércoles en Corrientes

Este miércoles se reanudará el juicio relacionado con la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, con la declaración de tres policías en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes.

Fuentes del ámbito judicial indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que entre los testigos se encuentra el sargento Juan López, un comisario de 9 de Julio que participó en dos allanamientos, uno de ellos en el hogar de Mónica del Carmen Millapi.

También están citados el sargento primero Osvaldo Norberto Verón y el efectivo Claudio Gabriel Simonelli, quienes forman parte de la Dirección de Drones de la Policía de Corrientes. Estos efectivos estaban a cargo de la operación que utilizó un dron DJI Matrice 300 RTK durante la búsqueda del menor desaparecido.

Otro de los testigos será Marcelo Javier Quintana, quien tuvo participación en dos allanamientos: uno en la propiedad rural del ex capitán de la Armada Carlos Pérez, ubicado en el camino vecinal Juan Ramón Vidal, y otro en el domicilio de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava.

La audiencia está programada para comenzar a las 8:30, mientras que las partes han decidido no contar con los siguientes testigos: Jonathan Diego Rolón, María Ximena Barquín, Miguel Ángel Contreras y la licenciada Zaida Gatti.

Los acusados

Entre los acusados se encuentran la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el ex comisario Walter Maciel, la tía de Loan, Laudelina Peña, su esposo Antonio Bernardino Benítez, Mónica Del Carmen Millapi y su pareja, Daniel "Fierrito" Ramírez. Todos ellos están implicados en el extravío del niño, ocurrido el 13 de junio de 2024, tras un almuerzo en la vivienda de su abuela Catalina, donde fue visto por última vez en el naranjal.

Adicionalmente, diez personas están imputadas por supuestos delitos como el desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad. Entre ellos se encuentran Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.