FOTO: El avance del río Paraná sumerge a familias en la incertidumbre

FOTO: El avance del río Paraná sumerge a familias en la incertidumbre

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La crecida del río Paraná vuelve a golpear con fuerza a Colastiné Sur, en la zona costera de la ciudad de Santa Fe. El avance del agua fue tan rápido que, en apenas una semana, transformó calles transitables en sectores completamente anegados y obligó a numerosas familias a abandonar sus hogares.

Durante la jornada de hoy, el nivel del río llegó a los 5,80 metros, mientras el agua continúa avanzando sobre el barrio. En algunos sectores, las calles tienen entre un metro y medio y dos metros de profundidad, con una importante correntada que dificulta cualquier intento de circulación.

La situación es especialmente complicada sobre la calle principal, que hasta hace pocos días todavía permitía el tránsito peatonal. Ahora, el desplazamiento solo puede realizarse en algunas zonas mediante embarcaciones, aunque los vecinos advierten sobre los riesgos de intentar salir por sus propios medios.

En diálogo con Cadena 3, Héctor “Pato” Maffucci, pescador de la zona y uno de los vecinos que colaboró con el traslado por los sectores inundados, describió la desesperación de quienes debieron dejar sus pertenencias.

“La gente no se esperaba que iba a crecer tanto y tan rápido. Se confió de un día para otro. Hay gente que salió pensando que iba a durar una semana o diez días y en tres días perdió todo lo otro”, relató.

Según explicó, hace poco más de una semana el camino todavía estaba seco y hoy el agua alcanza hasta dos metros en algunos tramos. Además, existe preocupación por la posibilidad de que el nivel siga aumentando.

Maffucci señaló que los comentarios en la zona anticipan una nueva crecida y estimó que el agua podría subir aproximadamente un metro más, aunque aclaró que la evolución dependerá de las lluvias y de las condiciones del río.

El impacto de la inundación es profundo en una comunidad donde muchas familias dependen de la pesca, pequeños comercios, quioscos y emprendimientos de cabañas para subsistir.

El pescador explicó que Colastiné Sur dejó de ser solamente un lugar de casas de fin de semana: actualmente viven allí numerosas familias de manera permanente. Estimó que hay alrededor de 70 familias de este lado del club y que todavía permanecen entre 20 y 25 familias en los sectores afectados, algunas de ellas con niños.

La incertidumbre también está puesta en cuándo podrán regresar a sus viviendas. De acuerdo con el testimonio de los vecinos, el agua podría permanecer durante cinco o seis meses, aunque todo dependerá de las condiciones climáticas y de la apertura de las compuertas.

A la inundación se suman otros peligros. La presencia de camalotes, víboras y la fuerza de la corriente, además de la falta de iluminación, complican todavía más la vida cotidiana. Cuando oscurece, prácticamente nadie circula por el barrio.

“Es una desolación. Apenas oscurece, ya no anda más nadie”, describió Maffucci, quien pidió extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios.

En cuanto a la asistencia, indicó que algunas personas se acercaron para colaborar con mercadería, pero consideró que la ayuda todavía es insuficiente frente a las necesidades de los habitantes.

Mientras el Paraná continúa creciendo, Colastiné Sur vuelve a enfrentar una emergencia que golpea especialmente a sus familias más vulnerables. Con viviendas bajo el agua, pertenencias perdidas y un futuro incierto, los vecinos esperan que la crecida encuentre pronto un límite y que llegue mayor asistencia para quienes hoy lo han perdido casi todo.

Informe de Julian Buccolini