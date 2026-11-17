FOTO: La sonda Hera de la ESA en su misión de investigación

La Agencia Espacial Europea (ESA) anunció que su sonda Hera alcanzó el sistema de asteroides Didymos, donde se realizó el primer experimento de deflexión de asteroides por parte de NASA en 2022. Esta misión tiene como objetivo descubrir lo que realmente sucedió cuando la sonda DART de la NASA impactó el asteroide Dimorphos.

La sonda Hera, que es del tamaño de un automóvil pequeño, se encuentra ahora a unos 25 a 30 kilómetros de distancia de los asteroides mientras comienza su primera fase de observaciones científicas. Esta etapa inicial, conocida como la fase de "caracterización temprana", busca proporcionar a los investigadores una visión general de los dos asteroides y su entorno.

El interés se centra en Dimorphos, el asteroide más pequeño que fue golpeado deliberadamente por la sonda DART para probar si un impacto podría alterar su trayectoria. Según el científico de la misión, Michael Kueppers, "nuestro objetivo ahora es reunir hallazgos generales relevantes para apoyar los objetivos de defensa planetaria de la misión".

La sonda Hera se mueve de manera inusual, ya que la gravedad en el sistema Didymos es extremadamente débil. En lugar de seguir una órbita circular, Hera viaja en trayectorias rectangulares alrededor del centro de gravedad compartido de los asteroides, desplazándose a una velocidad de aproximadamente 12 centímetros por segundo.

Este método de navegación, que se basa en la experiencia adquirida durante la misión Rosetta, ofrece ventajas de seguridad. Si un disparo de cohete planeado falla, Hera se alejará de los asteroides en lugar de acercarse a una posible colisión. Además, los ajustes de trayectoria requieren muy poco propulsor debido a la baja velocidad de la sonda.

Se espera que el próximo mes, Hera comience su fase de "caracterización detallada", acercándose significativamente a Didymos y Dimorphos. Durante esta etapa, la sonda cambiará de trayectorias rectangulares a trayectorias hiperbólicas más complejas.

La misión se dirige desde el centro de control de la ESA en Darmstadt, Alemania. A pesar de que Hera se encuentra a aproximadamente 196,5 millones de kilómetros de la Tierra, los controladores mantienen contacto con la sonda durante unas ocho horas al día a través de cuatro enormes antenas de espacio profundo en Argentina, España y Australia.

Las observaciones de Hera ayudarán a responder preguntas cruciales sobre el experimento de deflexión de asteroides de la NASA. El 26 de septiembre de 2022, DART colisionó deliberadamente con Dimorphos, logrando cambiar su movimiento y acortando su tiempo de órbita alrededor de Didymos en aproximadamente 33 minutos.

Sin embargo, aún existen preguntas sobre cómo el impacto afectó a Dimorphos. ¿La colisión excavó un gran cráter o remodeló significativamente el asteroide? Además, se necesita información más precisa sobre la composición y la estructura interna de Dimorphos, lo que podría ayudar a entender por qué el impacto produjo un cambio orbital mayor al pronosticado por simulaciones por computadora.

A medida que avanza la misión, Hera realizará una investigación detallada de Dimorphos, utilizando varios instrumentos científicos y liberando dos pequeños CubeSats para recopilar más mediciones. Estas observaciones proporcionarán una comprensión más clara de cómo Dimorphos respondió al impacto de DART y por qué el experimento fue tan efectivo, información que será crucial si algún día la Tierra enfrenta una amenaza de asteroide.