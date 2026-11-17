FOTO: Tragedia aérea en Rusia: 19 víctimas fatales tras el accidente de un avión militar

Buenos Aires, 17 noviembre (NA/Xinhua) -- Un trágico accidente aéreo ocurrió en Rusia, donde 19 personas que viajaban a bordo de un avión militar An-12 fallecieron al estrellarse en la región de Kemerovo, según lo informado por el Ministerio de Defensa ruso a través de un comunicado.

El ministerio detalló que "un avión de transporte militar An-12 se estrelló en la región de Kemerovo durante un vuelo programado el 17 de noviembre", y añadió que la aeronave cayó en una zona deshabitada.

Las 19 personas que estaban a bordo, incluida la tripulación, fallecieron, confirmaron las autoridades.

La causa preliminar del siniestro ha sido identificada como una falla técnica. Una comisión de las Fuerzas Aeroespaciales rusas se encuentra trabajando en el lugar del accidente para esclarecer todas las circunstancias del mismo.