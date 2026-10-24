Brasil elige presidente entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en un balotaje muy reñido

Brasil elige presidente este domingo entre dos modelos antagónicos en un balotaje histótico, tras cerrar este sábado la campaña con movilizaciones multitudinarias y una elección abierta.

Flávio Bolsonaro y Lula llegan al balotaje con una diferencia mínima: tanto Datafolha, el instituto del grupo Folha, como Quaest registran un 51% de los votos válidos para el senador y un 49% para el presidente. Con un margen de error de dos puntos, ambos estudios mantienen el empate técnico.

Los candidatos concentraron sus últimas demostraciones de fuerza en el sudeste, la región más poblada del país. Lula recorrió Copacabana, en Río de Janeiro, y después cerró en la avenida Paulista, en San Pablo. Flávio Bolsonaro comenzó en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, y terminó en Barra da Tijuca, también en Río. La prensa brasileña destacó las multitudes reunidas por ambos sectores, aunque la concurrencia a los actos no permite anticipar el resultado electoral.

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Una de las claves será cuántos electores lleguen a las urnas. Más de 33 millones faltaron a la primera vuelta y están habilitados para participar este domingo. Sus preferencias y sus motivos para ausentarse son diferentes: ninguno de los candidatos puede adjudicarse ese conjunto de votos.

Un análisis de Datafolha ayuda a dimensionar esa disputa. Entre quienes tienen mayor probabilidad de votar, Flávio Bolsonaro obtiene un 52% y Lula un 48%. Entre los electores con probabilidad media o baja de concurrir, la relación se invierte.

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El tiempo agrega una dificultad. El Instituto Nacional de Meteorología prevé lluvias y tormentas en sectores del sur, sudeste y centro-oeste, incluidas áreas de San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais. El mal tiempo podría complicar los traslados, un dato a tener en cuenta.

La votación comenzó a las ocho y terminará a las cinco de la tarde, el mismo horario que en Argentina. Desde entonces se divulgarán los resultados. El ganador podría conocerse alrededor de las ocho de la noche, tomando como referencia el balotaje de 2022, que quedó definido a las 19:56.

Informe de Marcos Calligaris .