Visita del papa León XIV: el Gobierno amplía invitaciones a gobernadores y la Vicepresidenta

En el marco de los preparativos para la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional comenzó a cursar las invitaciones formales a los 24 mandatarios provinciales —incluido el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri— y a la vicepresidenta Victoria Villarruel para participar del encuentro institucional que el pontífice mantendrá con la sociedad civil en el Palacio Libertad.

Por el contrario, la Casa Rosada decidió excluir de la nómina a los expresidentes de la Nación.

El secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, se refirió al sentido del viaje papal y al alcance que se espera de sus intervenciones públicas. «El Papa va a querer hablarle a la Argentina, también va a querer hablarle al mundo.

Evidentemente los mensajes que da el Santo Padre son universales, trascienden a la gira apostólica en la que se va a encontrar. Yo no sé si será un mensaje crítico, creo que el Papa viene a confirmar en la fe a todos los fieles católicos y esperará encontrarse con todo el pueblo de Dios que quiera acercarse a recibirlo y me parece que será un mensaje de alegría, de esperanza y de unión para todos los argentinos», expresó el funcionario nacional.

La agenda gubernamental previa a la llegada del Sumo Pontífice contempla la recepción de la última delegación de avanzada del Vaticano por parte de la Cancillería para ajustar los detalles logísticos del itinerario.

El evento en el Palacio Libertad reunirá a mandatarios, legisladores de diversos bloques, integrantes del Poder Judicial y el cuerpo diplomático acreditado.

En paralelo, las autoridades coordinan un operativo especial de movilidad junto a empresas del transporte automotor del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El dispositivo desplegará cerca de 700 unidades para garantizar el traslado de 20.000 voluntarios encargados de la asistencia en los distintos puntos de la visita apostólica, entre los que se incluyen la Basílica de Luján, el Cotolengo Don Orione y el complejo penitenciario de Devoto.

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