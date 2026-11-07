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León XIV ya viaja a Paysandú para celebrar su primera misa en Uruguay ante miles de fieles
El avión partió de Montevideo a las 8.25. Por la tarde, el Pontífice visitará Casavalle, se reunirá con educadores y encabezará una vigilia para 60 mil personas en el Centenario.
07/11/2026 | 09:00Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo será la intensa gira del Papa por Sudamérica.
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Audio. Una misa, una visita a Casavalle y 60 mil fieles: la intensa agenda de León XIV en Uruguay
Buen día, Argentina
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El papa León XIV ya viaja hacia Paysandú, donde este sábado 7 de noviembre celebrará su primera misa en Uruguay. El avión que traslada al Pontífice partió de Montevideo a las 8.25 y tiene previsto aterrizar en el aeropuerto de esa ciudad a las 9.10.
La celebración comenzará a las 10 en el Parque París Londres, donde el Santo Padre pronunciará la homilía ante miles de fieles uruguayos y peregrinos argentinos que cruzaron la frontera para participar.
Paysandú está ubicada a unos 375 kilómetros de Montevideo, frente a la provincia argentina de Entre Ríos. Después de la ceremonia, el Papa regresará en avión a la capital uruguaya, con llegada prevista para las 13.30.
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FOTO: Feligreses esperando al Papá en la puerta de la Nunciatura. (Ariel Rodríguez/Cadena 3)
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El papa León XIV afronta este sábado 7 de noviembre su segunda jornada en Uruguay, con una agenda que incluye una misa en Paysandú, una visita al barrio Casavalle, un encuentro educativo y una vigilia en el Estadio Centenario. Las actividades se desarrollan en medio de un marcado cambio del tiempo, con lluvias, fuertes vientos y un descenso de la temperatura.
La visita forma parte de su sexta gira apostólica internacional, que continuará por la Argentina y Perú. El Pontífice llegará este domingo a Buenos Aires, después de permanecer unas 47 horas en territorio uruguayo.
Durante la mañana, el programa oficial contempla el traslado aéreo desde Montevideo a Paysandú, ciudad ubicada a unos 375 kilómetros de la capital y frente a la provincia argentina de Entre Ríos. La salida está prevista para las 8.25 y la llegada, para las 9.10.
A las 10, León XIV celebrará una misa en el Parque París Londres, donde se espera a miles de fieles uruguayos y peregrinos argentinos que cruzaron la frontera para participar. Su regreso a Montevideo está programado para las 13.30.
La actividad continuará a las 17 en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Casavalle, al norte de Montevideo. Allí mantendrá un encuentro con la comunidad de una zona atravesada por problemas de seguridad y vulnerabilidad social, donde la Iglesia desarrolla una intensa tarea de acompañamiento.
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A las 18 se reunirá con representantes del ámbito educativo en la Universidad Católica del Uruguay. Rodríguez también anticipó un encuentro con víctimas de abusos en esa institución.
El cierre de la jornada será a las 19, con una vigilia de oración en el Estadio Centenario, que convocará a jóvenes y comunidades de fe. Las entradas disponibles se agotaron en dos horas y se espera la asistencia de unas 60 mil personas.
León XIV pasa su estadía montevideana en la Nunciatura Apostólica, una residencia de la década de 1930 que originalmente perteneció a una familia y luego fue adquirida para la representación de la Santa Sede.
El inmueble tiene cuatro niveles, ocho dormitorios y 15 baños, con oficinas y espacios de recepción en los sectores inferiores y habitaciones privadas en las plantas superiores.
La propiedad fue ampliada en 1987, con motivo de la visita de Juan Pablo II, y volvió a ser intervenida en 2017 para actualizar sus instalaciones y mejorar su accesibilidad.
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La recepción del viernes ganó convocatoria con el transcurso de la tarde. Aunque la Plaza Independencia no llegó a colmarse, durante el discurso del Pontífice reunió una cantidad considerable de personas.
El mayor entusiasmo se manifestó durante la caminata que León XIV realizó junto al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y en el recorrido posterior por la peatonal Sarandí, hacia el Cabildo y la Catedral Metropolitana. En ese trayecto recibió las llaves de la ciudad y fue acompañado por fieles que se desplazaban para saludarlo.
En su mensaje, el Papa valoró las cuatro décadas de continuidad democrática de Uruguay y los avances del país en energías renovables. También planteó la necesidad de acompañar a quienes sufren, con referencias que el cronista vinculó con el debate sobre la eutanasia, aunque sin una mención explícita a esa práctica.
El domingo, el Papa celebrará una misa en Florida antes de despedirse de Uruguay y viajar a la Argentina, donde su llegada está prevista para las 16.30.
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Informe de Ariel Rodríguez, enviado especial de Cadena 3 a Uruguay.
Lectura rápida
¿Qué actividades realizará el Papa en Uruguay? El Papa León XIV encabezará una misa en Paysandú, un encuentro social en Casavalle, una charla en la Universidad Católica y una vigilia en el Estadio Centenario.
¿Dónde se llevará a cabo la misa principal? La misa principal se oficiará en el Parque París Londres, en Paysandú, a las 10:00.
¿Qué fecha marca el cierre de la visita del Papa? La visita concluirá el domingo 8 de noviembre con una misa en la Plaza Asamblea de Florida.
¿A qué hora partirá el Papa hacia Buenos Aires? El Papa emprenderá su vuelo hacia Buenos Aires a las 15:30 del domingo 8 de noviembre.
¿Cuál es el objetivo de la visita del Papa? La gira busca fortalecer la conexión con la comunidad local y fomentar el diálogo en diversos ámbitos sociales y educativos.