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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

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El papa León XIV cierra su visita a Argentina con una misa multitudinaria en Luján

El Santo Padre encabeza la multitudinaria celebración frente a la Basílica. Antes tuvo un emotivo encuentro con internos del penal de Devoto.

11/11/2026 | 10:05Redacción Cadena 3

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El papa León XIV celebra su última misa en Argentina.

FOTO: El papa León XIV celebra su última misa en Argentina.

El papa León XIV celebra su última misa en Argentina.

FOTO: El papa León XIV celebra su última misa en Argentina.

El papa León XIV celebra su ultima misa en Argentina.

FOTO: El papa León XIV celebra su ultima misa en Argentina.

Miles de fieles frente a la Basílica de Luján.

FOTO: Miles de fieles frente a la Basílica de Luján.

Miles de fieles en Luján.

FOTO: Miles de fieles en Luján.

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El papa León XIV encabeza una multitudinaria misa en la Basílica de Luján, ante millones de fieles.

En su última celebración religiosa antes de irse de la Argentina rumbo a Perú, el Santo Padre viste una casulla celeste y blanca.

El papamóvil recorrió desde la rotonda de acceso a la ciudad en el Acceso Oeste hasta la Plaza Belgrano. Durante este trayecto, al igual que en Buenos Aires y Córdoba, se colocaron vallas para que los fieles puedan ver el paso del vehículo oficial.

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/Fin Código Embebido/

El operativo de seguridad cuenta con 12.000 efectivos policiales, tanto de la Policía Federal como de la Bonaerense, quienes se encargarán de la prevención, control y vigilancia de los accesos.

Este miércoles, el Acceso Oeste estará cortado en ambos sentidos desde la Avenida General Paz hasta Luján. Como alternativa, se recomienda tomar la antigua traza de la Ruta 7.

La organización de la misa está a cargo de la provincia de Buenos Aires y se espera la asistencia de 1,5 millones de fieles.

El gobernador Axel Kicillof asiste a la ceremonia, donde están invitados gobernadores, intendentes y dirigentes de diversos sectores políticos.

Por parte del Gabinete nacional, están presentes el canciller, Pablo Quirno; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja.

Sin embargo, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no asistirán a Luján, ya que participarán de la ceremonia oficial en el Aeropuerto de Ezeiza, programada para las 13:30, donde se llevará a cabo la despedida de León XIV de Argentina.

Lectura rápida

¿Cuándo termina la visita del Papa a Argentina?
El Papa León XIV concluirá su visita el miércoles 11 de noviembre.

¿Dónde se llevará a cabo la misa?
La misa se celebrará en la Basílica de Luján.

¿Qué actos realizará el Papa antes de irse?
Visitará la cárcel de Devoto y luego oficiará una misa.

¿Cuántos fieles se esperan en Luján?
Se anticipa la presencia de entre 1 y 2 millones de fieles.

¿Quiénes asistirán a la ceremonia en Luján?
El gobernador Axel Kicillof y miembros del Gabinete nacional, aunque el presidente Milei no estará presente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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