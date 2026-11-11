El papa León XIV vistió de celeste y blanco en la Basílica de Luján
Para presidir la Misa de despedida en su último día en el país, el Santo Padre lució ornamentos con los colores dedicados a la patrona nacional.
11/11/2026 | 10:46Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
En el marco de la gran Misa de despedida que marcó el cierre de su gira por el país, el papa León XIV sorprendió y conmovió a los miles de fieles congregados en la Basílica de Luján al presidir la ceremonia luciendo los colores celeste y blanco.
La vestidura litúrgica estuvo confeccionada con los tonos tradicionales de la Virgen de Luján —advocación de la Inmaculada Concepción— e incluyó intrincados bordados dedicados a la patrona nacional.
La elección de la indumentaria combinó el profundo simbolismo religioso con un directo guiño a la identidad argentina en la jornada final de su visita apostólica.
/Inicio Código Embebido/
Histórica gira. Quién es el ex futbolista profesional que hoy custodia al papa León XIV
Pasó por el fútbol argentino y brilló en un gigante de la región, pero una imagen de la transmisión oficial en Uruguay lo descubrió en una función totalmente distinta durante la masiva visita papal.
/Fin Código Embebido/
En la tradición católica y en la fe popular, estos colores poseen un significado profundamente arraigado: el celeste representa el cielo y la paz, mientras que el blanco simboliza la pureza de la Inmaculada Concepción.
La conjunción de ambas tonalidades en el altar mayor del santuario nacional selló una postal histórica en el emotivo adiós del Pontífice a la Argentina.
Lectura rápida
1. ¿Qué evento se llevó a cabo en la Basílica de Luján?
En la Basílica de Luján se realizó la gran Misa de despedida del papa León XIV al cierre de su gira por el país.
2. ¿Qué colores lució el papa durante la ceremonia?
El papa León XIV lució los colores celeste y blanco en su vestidura litúrgica.
3. ¿Cuál es el significado de los colores utilizados?
En la tradición católica, el celeste representa el cielo y la paz, mientras que el blanco simboliza la pureza de la Inmaculada Concepción.
4. ¿Qué simboliza la vestidura del papa en relación a Argentina?
La vestidura del papa combinó simbolismo religioso con un guiño a la identidad argentina, reflejando la conexión con la Virgen de Luján.
5. ¿Qué momento histórico se selló en el altar mayor del santuario?
La conjunción de los colores en el altar mayor selló una postal histórica en el emotivo adiós del Pontífice a la Argentina.