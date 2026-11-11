El papa León XIV vistió de celeste y blanco en la Basílica de Luján

En el marco de la gran Misa de despedida que marcó el cierre de su gira por el país, el papa León XIV sorprendió y conmovió a los miles de fieles congregados en la Basílica de Luján al presidir la ceremonia luciendo los colores celeste y blanco.

La vestidura litúrgica estuvo confeccionada con los tonos tradicionales de la Virgen de Luján —advocación de la Inmaculada Concepción— e incluyó intrincados bordados dedicados a la patrona nacional.

La elección de la indumentaria combinó el profundo simbolismo religioso con un directo guiño a la identidad argentina en la jornada final de su visita apostólica.

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En la tradición católica y en la fe popular, estos colores poseen un significado profundamente arraigado: el celeste representa el cielo y la paz, mientras que el blanco simboliza la pureza de la Inmaculada Concepción.

La conjunción de ambas tonalidades en el altar mayor del santuario nacional selló una postal histórica en el emotivo adiós del Pontífice a la Argentina.