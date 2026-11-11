Los puntos salientes de la homilía del Santo Padre en Luján

FOTO: León XIV en Luján: un llamado a la reconciliación y al amor por Argentina

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) – El papa León XIV llamó este miércoles a los argentinos a "reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra" y lanzó una exhortación al país: "Argentina, levántate y camina", durante la homilía de la misa celebrada en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la que planteó un camino de reconciliación, fe, comunión y compromiso solidario.

Los diez conceptos más importantes de su mensaje fueron:

1. Reconciliación con la historia y el presente. El Pontífice exhortó a los argentinos a reconocer sus faltas, pedir perdón y superar las heridas del pasado y las dificultades actuales para construir un futuro nuevo, guiado por el amor, la paz y la esperanza.

2. Un llamado a ponerse de pie y caminar. "Argentina, levántate y camina. Ama", proclamó el Papa al convocar a los fieles a no permanecer inmóviles frente a las dificultades y a comprometerse con la transformación de la sociedad mediante acciones concretas de bien.

3. Un recuerdo especial para Francisco. Desde el santuario de Luján, León XIV evocó a su antecesor y su profunda devoción por la Virgen. "Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide", recordó como una de las despedidas habituales de Francisco, a quien definió como un ejemplo de amor y veneración a María.

4. Las dificultades de los argentinos. El Papa mencionó el sufrimiento provocado por las enfermedades, la pobreza, la falta de trabajo, la discriminación y las rupturas familiares. Comparó esas situaciones con el dolor de María al pie de la cruz y alentó a los fieles a mantener viva la esperanza.

5. Una Iglesia abierta a todos. León XIV destacó que en la mesa de Cristo "hay lugar para todos", especialmente para los pobres, los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, y pidió que nadie quede excluido de la comunidad.

6. La unidad por encima de las diferencias. El Pontífice sostuvo que las distintas sensibilidades y convicciones presentes en la Iglesia constituyen una riqueza, siempre que estén acompañadas por el compromiso de preservar la unidad y trabajar por el bien común.

7. La solidaridad como compromiso cotidiano. Reclamó que la fe se traduzca en acciones concretas y advirtió que la comunión con Cristo no debe servir para desentenderse de las responsabilidades ni aprovecharse de las necesidades ajenas, sino para compartir los propios dones con quienes más los necesitan.

8. Los héroes anónimos de todos los días. León XIV destacó los gestos de caridad de los padres que madrugan para llevar el pan a sus hogares, las madres que acompañan a sus hijos enfermos durante largas noches de hospital y los amigos que ofrecen su tiempo a quienes atraviesan dificultades.

9. La fe como camino de esperanza. El Papa reconoció que muchas personas se sienten cansadas, defraudadas y desorientadas, pero las invitó a encontrar en las Escrituras una guía para superar la adversidad. Convocó a "mirar la vida con ojos de cielo y de pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza".

10. Una oración por el futuro de la Argentina. Ante la Virgen de Luján, León XIV pidió protección para su pontificado y para el pueblo argentino, y rogó que la Virgen ayude al país a "crear puentes y redes de solidaridad" y a continuar recorriendo caminos de reconciliación, comunión y misión.