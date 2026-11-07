Ante miles de fieles en Paysandú, León XIV encabeza su primera misa en Uruguay

FOTO: Una multitud acude a la primera misa del papa León XIV en Paysandú. (Foto: captura/Reuters)

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FOTO: Feligreses esperando al Papá en la puerta de la Nunciatura. (Ariel Rodríguez/Cadena 3)

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El papa León XIV afronta este sábado 7 de noviembre su segunda jornada en Uruguay, con una agenda que incluye una misa en Paysandú, una visita al barrio Casavalle, un encuentro educativo y una vigilia en el Estadio Centenario. Las actividades se desarrollan en medio de un marcado cambio del tiempo, con lluvias, fuertes vientos y un descenso de la temperatura.

La visita forma parte de su sexta gira apostólica internacional, que continuará por la Argentina y Perú. El Pontífice llegará este domingo a Buenos Aires, después de permanecer unas 47 horas en territorio uruguayo.

Durante la mañana, el programa oficial contempla el traslado aéreo desde Montevideo a Paysandú, ciudad ubicada a unos 375 kilómetros de la capital y frente a la provincia argentina de Entre Ríos. La salida está prevista para las 8.25 y la llegada, para las 9.10.

A las 10, León XIV celebrará una misa en el Parque París Londres, donde se espera a miles de fieles uruguayos y peregrinos argentinos que cruzaron la frontera para participar. Su regreso a Montevideo está programado para las 13.30.

La actividad continuará a las 17 en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Casavalle, al norte de Montevideo. Allí mantendrá un encuentro con la comunidad de una zona atravesada por problemas de seguridad y vulnerabilidad social, donde la Iglesia desarrolla una intensa tarea de acompañamiento.

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A las 18 se reunirá con representantes del ámbito educativo en la Universidad Católica del Uruguay. Rodríguez también anticipó un encuentro con víctimas de abusos en esa institución.

El cierre de la jornada será a las 19, con una vigilia de oración en el Estadio Centenario, que convocará a jóvenes y comunidades de fe. Las entradas disponibles se agotaron en dos horas y se espera la asistencia de unas 60 mil personas.

León XIV pasa su estadía montevideana en la Nunciatura Apostólica, una residencia de la década de 1930 que originalmente perteneció a una familia y luego fue adquirida para la representación de la Santa Sede.

El inmueble tiene cuatro niveles, ocho dormitorios y 15 baños, con oficinas y espacios de recepción en los sectores inferiores y habitaciones privadas en las plantas superiores.

La propiedad fue ampliada en 1987, con motivo de la visita de Juan Pablo II, y volvió a ser intervenida en 2017 para actualizar sus instalaciones y mejorar su accesibilidad.

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La recepción del viernes ganó convocatoria con el transcurso de la tarde. Aunque la Plaza Independencia no llegó a colmarse, durante el discurso del Pontífice reunió una cantidad considerable de personas.

El mayor entusiasmo se manifestó durante la caminata que León XIV realizó junto al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y en el recorrido posterior por la peatonal Sarandí, hacia el Cabildo y la Catedral Metropolitana. En ese trayecto recibió las llaves de la ciudad y fue acompañado por fieles que se desplazaban para saludarlo.

En su mensaje, el Papa valoró las cuatro décadas de continuidad democrática de Uruguay y los avances del país en energías renovables. También planteó la necesidad de acompañar a quienes sufren, con referencias que el cronista vinculó con el debate sobre la eutanasia, aunque sin una mención explícita a esa práctica.

El domingo, el Papa celebrará una misa en Florida antes de despedirse de Uruguay y viajar a la Argentina, donde su llegada está prevista para las 16.30.

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Informe de Ariel Rodríguez, enviado especial de Cadena 3 a Uruguay.