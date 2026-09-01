Hoy se anuncian los finalistas y en octubre se entregarán los premios a los ganadores
Se están realizando las mesas de debate por categoría para definir los tres mejores de las cinco categorías. Las ceremonias de premiación se harán en Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires.
01/09/2026 | 14:46Redacción Cadena 3
FOTO: Jurado de Sueños de Radio 2026.
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Audio. Este miércoles se anunciarán los finalistas y en octubre se entregarán los premios a los ganadores
Sueños de Radio
Destacadas personalidades integran los jurados del concurso más federal. Referentes académicos, empresarios, artísticos y periodísticos se suman a los comités encabezados por Soledad Pastorutti, Juan José Campanella, Lalo Mir, Sergio Feferovich y José Palazzo.
Presididos por Carlos Molina, del directorio de Cadena 3 Argentina, los jurados de las cinco categorías están integrados por las siguientes personalidades:
Folklore y Músicas Regionales: Soledad Pastorutti (presidente); cantante Natalia Pastorutti; Celeste Marisi, de relaciones institucionales del equipo de Soledad; Sergio Montagna, director de Relaciones Institucionales y Legales del Grupo San Seguros; y los periodistas Alejandro Bustos y Susana Buontempo.
Radioteatro: Juan José Campanella (presidente); Camilo Antolini, productor de 100 Bares; Celina Chede, gerenta comercial de Solans Hoteles; Gabriel Coba, actor de la Comedia Cordobesa, y el periodista Alberto Roselli, director de los radioteatros generados por Cadena 3.
Periodismo: Lalo Mir (presidente); John Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba; Guillermo Vitelli, titular de la Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba; Paul Guzmán, locutor de Cosquín Rock Radio, y los periodistas Carolina Amoroso, Agustina Vivanco y Sergio Suppo.
Grupos Corales: Sergio Feferovich (presidente); los directores corales Tomás Arinci, Natalia Vartanian y Juan Casasbellas; Luciano Ares, gerente de marketing de Naldo, y el periodista Marcos Calligaris.
Bandas de Garaje: rock y pop: José Palazzo (presidente); Manuel Piñol, responsable de relaciones institucionales de Cruci; y los periodistas y locutores Gabriel Jarmolczuk, Mariana Asan, Paul Guzmán y Fernando Zavala.
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Segunda edición. Fundación SuperAdaptados ya inscribe para Semillero Joven Aprendiz
Es una propuesta gratuita de formación y capacitación destinada a personas mayores de 18 años con discapacidad motriz en Córdoba.
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• Recta final
La tercera edición de Sueños de Radio está definitivamente en el último tramo.
Se inscribieron 1.300 equipos y se involucraron más de 11 mil estudiantes y 600 docentes de 400 colegios secundarios de todas las provincias del país.
Desde 2024, Sueños de Radio se consolidó como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de la Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.
Este año, el programa educativo propone cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.
En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. Ahora pueden participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.
Figuras de altísimo reconocimiento son los principales integrantes del jurado: la cantante Soledad Pastorutti, el cineasta Juan José Campanella, el periodista Lalo Mir, el director de orquesta Sergio Feferovich y el productor de espectáculos José Palazzo, entre otros.
Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudicarán equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores. También –por primera vez- recibirán plazas de calistenia y viajes especiales para las ceremonias de reconocimiento.
La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, un amigo de la casa, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.
Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.
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Edición 2026. Según Bárbara Anderson, "es una ventana impresionante de inclusión"
La reconocida periodista, corresponsal de Cadena 3 en México, fue evaluadora de los programas creados por las escuelas especiales que participaron de Sueños de Radio.
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Lectura rápida
¿Qué es Sueños de Radio? Es un programa educativo y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de la Argentina a través de la producción radiofónica.
¿Quiénes integran el jurado? El jurado está integrado por personalidades como Soledad Pastorutti, Juan José Campanella, Lalo Mir, Sergio Feferovich y José Palazzo.
¿Cuándo se lleva a cabo la tercera edición? La tercera edición de Sueños de Radio se encuentra en su recta final, habiéndose inscripto 1.300 equipos.
¿Dónde participan los estudiantes? Participan estudiantes de 400 colegios secundarios de todas las provincias de Argentina.
¿Por qué es importante el apoyo de patrocinantes? Su apoyo ayuda a consolidar a Sueños de Radio como un programa sostenible y reafirma la importancia del sector privado en el desarrollo del talento joven.