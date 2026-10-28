Wayne Rooney criticó fuertemente a Lisandro Martínez y al plantel del Manchester United

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- Wayne Rooney, ídolo y figura emblemática del Manchester United, expresó su descontento hacia los jugadores del equipo tras el complicado momento que vive el club, luego de la contundente derrota 3-0 frente a Bournemouth en la Premier League. En sus declaraciones, Rooney afirmó: "Estos jugadores creen que son mejores de lo que realmente son y son muy egoístas".

El exfutbolista, visiblemente molesto por el rendimiento del equipo en las últimas semanas, dirigió sus críticas hacia el defensor argentino Lisandro Martínez, quien había realizado comentarios sobre la falta de refuerzos en la plantilla. Rooney dijo: "Cuando las cosas no salen, se bajan del autobús con la capucha puesta. Vayan y den la cara. Martínez, da la cara: levántense y muestren que cuestionan al entrenador. Da la cara".

En una charla con un youtuber afín a los "Diablos Rojos", Rooney mostró su frustración por la actitud de los jugadores, expresando: "Estos jugadores creen que son mejores de lo que realmente son y son muy egoístas: no les importan ni sus compañeros, ni el entrenador, ni los hinchas. Están paseándose por ahí y pasando por encima del DT".

Además, el exdelantero añadió: "Falta de conocimiento, falta de entendimiento, falta de hambre, falta de deseo, falta de todo".

Rooney también se refirió a las recientes declaraciones del capitán del equipo, Bruno Fernandes, quien había mencionado la falta de valentía para presionar al rival, subrayando que esto podría estar afectando al vestuario: "Cuando Lisandro habló, dije que destruiría el vestuario. Ese fue el comienzo y ahora lo vimos con Bruno Fernandes, porque no quieren asumir la responsabilidad".

El legendario jugador mostró su apoyo hacia la afición del Manchester, destacando la importancia de su respaldo al entrenador: "Me encantó que la afición haya aplaudido a Michael Carrick al final del partido y después se pusiera contra los jugadores".

Asimismo, se refirió a la responsabilidad de los jugadores, mencionando que, debido a sus altos salarios, deberían demostrar más compromiso: "Nadie está dispuesto a ponerse esa camiseta y decir: ¿Sabés qué? Voy a luchar por mi lugar en el equipo. Están recibiendo una cantidad de dinero enorme y lo mínimo que pueden hacer es trabajar, demostrar que significan algo y demostrarle al hincha que te importa".

Finalmente, Rooney concluyó afirmando que el club prospera cuando está unido, reconociendo que sus propias palabras en el pasado no ayudaron a la situación actual: "Nuestro club da lo mejor de sí mismo cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en ese momento no contribuyeron a ello. Sé que todas y cada una de las personas del Manchester United están haciendo todo lo posible para alcanzar nuestra ambición común: conseguir el éxito que este club y sus aficionados se merecen".