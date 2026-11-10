Vojvoda se reincorpora al Fortaleza tras su breve etapa en Racing

FOTO: Vojvoda tuvo un paso fugaz por Racing y ahora volverá a Brasil.

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) - Juan Pablo Vojvoda, ex director técnico de Racing, regresará a su cargo en Fortaleza, equipo de la segunda división brasileña, tras un paso poco exitoso por la "Academia". Durante su breve etapa en Racing, el equipo quedó eliminado de la Copa Argentina y finalizó último en su zona del Torneo Clausura, lo que le costó quedar fuera de los playoffs.

En su anterior paso por Fortaleza, Vojvoda había conseguido logros significativos, como alcanzar la final de la Copa Sudamericana en 2023, donde el equipo perdió ante Liga de Quito. Además, conquistó tres Campeonatos Cearenses y dos Copas do Nordeste, y en dos ocasiones terminó entre los cuatro primeros del Brasileirao.

Sin embargo, su salida de Fortaleza fue problemática, ocurriendo en julio de 2025 después de una serie de resultados negativos que llevaron al equipo a la zona de descenso, situación que finalmente se consumó.

Ahora, el entrenador que dirigió solo 13 partidos en Racing, con un balance de cuatro victorias, dos empates y siete derrotas, tiene la oportunidad de redimirse en Fortaleza. En su anterior ciclo, los números fueron favorables: dirigió 310 partidos, logrando 145 victorias, 77 empates y 88 derrotas.