Vojvoda se reincorpora al Fortaleza tras su breve etapa en Racing
Juan Pablo Vojvoda, quien no tuvo éxito en Racing, vuelve a dirigir en Brasil, donde ya había dejado huella en Fortaleza.
FOTO: Vojvoda tuvo un paso fugaz por Racing y ahora volverá a Brasil.
Buenos Aires, 10 noviembre (NA) - Juan Pablo Vojvoda, ex director técnico de Racing, regresará a su cargo en Fortaleza, equipo de la segunda división brasileña, tras un paso poco exitoso por la "Academia". Durante su breve etapa en Racing, el equipo quedó eliminado de la Copa Argentina y finalizó último en su zona del Torneo Clausura, lo que le costó quedar fuera de los playoffs.
En su anterior paso por Fortaleza, Vojvoda había conseguido logros significativos, como alcanzar la final de la Copa Sudamericana en 2023, donde el equipo perdió ante Liga de Quito. Además, conquistó tres Campeonatos Cearenses y dos Copas do Nordeste, y en dos ocasiones terminó entre los cuatro primeros del Brasileirao.
Sin embargo, su salida de Fortaleza fue problemática, ocurriendo en julio de 2025 después de una serie de resultados negativos que llevaron al equipo a la zona de descenso, situación que finalmente se consumó.
Ahora, el entrenador que dirigió solo 13 partidos en Racing, con un balance de cuatro victorias, dos empates y siete derrotas, tiene la oportunidad de redimirse en Fortaleza. En su anterior ciclo, los números fueron favorables: dirigió 310 partidos, logrando 145 victorias, 77 empates y 88 derrotas.
Lectura rápida
¿Quién es el nuevo entrenador de Fortaleza?
Juan Pablo Vojvoda asume nuevamente como director técnico de Fortaleza.
¿Qué pasó en Racing?
Vojvoda tuvo un breve paso en Racing, donde no logró buenos resultados y fue despedido.
¿Cuáles fueron los logros de Vojvoda en Fortaleza?
Logró llegar a una final de Copa Sudamericana y ganó varios títulos regionales.
¿Cuántos partidos dirigió en Racing?
Dirigió 13 partidos, con un total de 4 victorias, 2 empates y 7 derrotas.
¿Qué le sucedió a Fortaleza bajo su mando anteriormente?
Salió del club en medio de una crisis, con el equipo en zona de descenso.
[Fuente: Noticias Argentinas]