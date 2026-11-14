River se midió con Gimnasia en amistosos y logró una victoria y un empate en el Monumental

Buenos Aires, 14 de noviembre (NA) - River y Gimnasia de La Plata disputaron un encuentro con titulares y otro con suplentes este sábado a puertas cerradas en el estadio "Monumental", en bloques de 50 minutos (dos tiempos de 25 cada uno), a una semana de enfrentar los octavos de final del Torneo Clausura.

En el primer encuentro, el equipo titular de River se impuso por 2 a 0, con goles de Sebastián Driussi y Tomás Galván. En el segundo encuentro, los suplentes empataron 1 a 1, con un tanto de Rafael Santos Borré para el "Millonario" y otro de Nicolás Colazo para Gimnasia.

Para el primer bloque, el director técnico Leonardo Ponzio alineó a los siguientes titulares: Ezequiel Centurión; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Ángel Correa; Sebastián Driussi y Lucas Beltrán.

Asimismo, los once titulares del elenco de Ariel Pereyra fueron: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Torrejón; Ignacio Fernández, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

En el encuentro de los suplentes, River formó con: Ezequiel Centurión; Benjamín Rodríguez, Tobías Ramírez, Lucas Martínez Quarta, Francisco Ortega; Mauro Arambarri, Lucas Silva, Valentín Lucero; Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Felipe Esquivel.

Por su parte, Gimnasia se presentó con: Nelson Insfrán; Pablo Aguiar, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Matías Melluso; Juan Pérez, Augusto Max, Facundo Di Biasi, Franco Torres; Manuel Panaro y Nicolás Colazo.

Las conclusiones del primer encuentro, a una semana del partido que River tendrá contra Lanús en el "Monumental", indican que Lautaro Rivero podría ser el elegido para integrar la zaga central en la defensa, superando a Lucas Martínez Quarta.

Por otro lado, Aníbal Moreno, Fausto Vera y Juan Cruz Meza continuaron diferenciados y no pudieron sumar minutos, ya que aún no cuentan con el alta médica debido a diversas lesiones. Santiago Beltrán y Thiago Almada, convocados por la Selección argentina, podrían reemplazar a Centurión y Driussi, respectivamente.

En el lateral derecho, River aguarda la resolución de la apelación para reducir la sanción de Gonzalo Montiel, quien fue castigado con tres fechas de suspensión. Si la apelación es favorable, el jugador de la Selección argentina podría ocupar el lugar de Gio González.

Una buena noticia para Ponzio es que Juan Portillo volvió a jugar en el duelo de los suplentes. El mediocampista, que se había roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla en febrero, recibió el alta definitiva y participó en el segundo amistoso, lo que le brinda al entrenador una opción más en la defensa o en el mediocampo, ante las lesiones de Moreno y Vera.

River disputará los octavos de final el domingo 22 de noviembre desde las 19:00 en el estadio "Monumental" ante Lanús. El equipo de Núñez se clasificó cuarto en su zona, mientras que el del Sur ocupó el quinto lugar.

Por su parte, Gimnasia, que finalizó tercero en la Zona B, jugará ante Newell's (sexto en la Zona A) en el "Bosque", el lunes 23 a partir de las 17:00.