River podría sufrir una baja clave para el Superclásico ante Boca este domingo

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) – El mediocampista Aníbal Moreno continúa sin poder entrenarse con normalidad y a la par de sus compañeros, por lo que sigue en duda para la disputa del próximo Superclásico, en el que River visitará a Boca.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el volante de 27 años todavía no fue confirmado como baja ya que no sufrió una ruptura muscular en el triunfo de su equipo ante Racing, aunque sigue sin superar una contractura en el gemelo derecho.

River visita al "Xeneize" en la Bombonera este domingo primero de noviembre desde las 15:00, en un clásico que podría asegurar su futuro en los playoffs y acercarlo a la próxima Copa Libertadores.

En un buen momento en cuanto a los resultados del ciclo de Leonardo Ponzio, con seis triunfos en sus ocho partidos y de regreso en la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, River jugará un Superclásico cargado de condimentos, en el que podría tener la ausencia de Aníbal Moreno.

El mediocampista, que fue titular casi siempre que estuvo disponible físicamente, aunque ya tuvo su tercera lesión en lo que va del semestre, viene de pedir el cambio a los 14 minutos de la primera parte en el último triunfo ante Racing.

Tras los estudios realizados en los últimos días, se descartó una ruptura muscular y se confirmó que no se trata de nada más que una contractura, por lo que el futbolista está siendo puesto a prueba en cada entrenamiento, aunque aún no logró practicar a la par de sus compañeros.

Además, el mediocampista central Fausto Vera también se encuentra lesionado, al haber sufrido un desgarro en el encuentro ante Belgrano por la decimotercera fecha, por lo que Ponzio analiza utilizar al juvenil Lucas Silva o improvisar con un cambio de esquema.

Por su lado, el lateral Marcos Acuña se recuperó de un traumatismo en el empeine izquierdo sufrido en el duelo ante Sarmiento, que lo había mantenido alejado de las canchas en los dos últimos encuentros, por lo que podría volver sin problemas para el encuentro ante Boca.