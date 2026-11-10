La Selección argentina inicia sus entrenamientos bajo la mirada de Claudio Tapia

FOTO: Claudio Tapia recibió al plantel antes de que este realizara su primer entrenamiento

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- En la noche de ayer, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, recibió a los 28 futbolistas convocados por el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, en el predio de Ezeiza. Hoy, el equipo comenzó sus entrenamientos para encarar la última fecha FIFA del año.

El primer entrenamiento del combinado "albiceleste" se llevó a cabo a las 10:00, según el cronograma oficial. Los jugadores que representarán al país en esta nueva etapa tras la salida del histórico capitán, Lionel Messi, arribaron a lo largo del día. Entre los primeros en llegar se encontraron Lisandro Martínez y Emiliano "Dibu" Martínez, quien se tomó con humor la lesión en su rostro, afirmando que sigue "fachero como siempre".

La Selección argentina tiene programados dos amistosos internacionales en esta fecha FIFA. El viernes 13 de noviembre, se enfrentará a Uruguay a las 20:00 (hora argentina) en el estadio Alberto J. Armando, conocido como "La Bombonera". Luego, el martes 17, jugará su segundo partido contra Costa Rica, con horario a confirmar, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En la recepción de anoche, "Chiqui" Tapia fue el encargado de dar la bienvenida a los jugadores que llegaron al predio de Ezeiza, que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi. Entre los convocados se destacan Nicolás Paz, del Como 1907, considerado posible heredero de la camiseta número 10; así como Julián Álvarez y Giuliano Simeone, del Atlético de Madrid; Franco Mastantuono, de la Fiorentina; y Gianluca Prestianni, del Benfica, entre otros.

Por otro lado, el presidente de la AFA mostró en sus redes sociales un emotivo abrazo con el director técnico, Lionel Scaloni, quien recientemente enfrentó la pérdida de su madre, Eulalia Marzetti, a los 74 años en la ciudad santafesina de Pujato. En el momento en que se conoció la noticia, Tapia expresó su condolencia: "Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti."

El miércoles 11 de noviembre, está programado el segundo entrenamiento a las 17:00 (hora argentina), donde los primeros 15 minutos estarán abiertos a los periodistas acreditados.