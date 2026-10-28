La AFA rinde homenaje a Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, con un minuto de silencio

FOTO: La AFA homenajeará a la madre de Scaloni.

Buenos Aires, 28 octubre (NA) - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha decidido realizar un minuto de silencio en todos los estadios del país en memoria de Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, quien falleció esta mañana a los 74 años.

La resolución fue adoptada por la Mesa Directiva y comunicada a través del boletín n.º 6966. Esta medida se implementará en la primera división durante los partidos correspondientes a la fecha 15 del Torneo Clausura, así como en las principales categorías del ascenso.

En su comunicado, la AFA expresa su "profundo pesar" por la pérdida de Eulalia y establece un minuto de silencio "en su memoria y como muestra de respeto". Además, se ha dispuesto que las banderas sean izadas a media asta, especialmente aquellas ubicadas en el predio Lionel Messi.

El boletín concluye con un mensaje de condolencias: "En este momento de profundo dolor, la Asociación del Fútbol Argentino acompaña a Lionel Scaloni, a sus familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y elevando una oración por su eterno descanso".

Al recibir la noticia, el director técnico de la Selección argentina regresó de inmediato desde España a Argentina para asistir al velorio, que se llevará a cabo en un entorno íntimo.

Eulalia Marzetti había estado enfrentando un grave cuadro de salud durante varios años. En ocasiones, Scaloni consideró la posibilidad de dejar su cargo como técnico para pasar más tiempo junto a ella.