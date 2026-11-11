En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Giovani Lo Celso regresa a la convocatoria del Real Betis tras una temporada complicada

El mediocampista argentino jugó cuatro de los 16 encuentros del equipo español y fue suplente en la mayoría.

11/11/2026 | 17:23Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Giovani Lo Celso volvió a la convocatoria del Real Betis.

FOTO: Giovani Lo Celso volvió a la convocatoria del Real Betis.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) – El mediocampista argentino Giovani Lo Celso ha logrado regresar a la convocatoria del Real Betis español, tras un inicio de temporada en el que ha estado alejado del once titular.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el jugador, quien ha sido bicampeón de América y subcampeón del Mundial con la Selección argentina, no fue citado en cinco encuentros desde el comienzo de la campaña y ha participado solo en cuatro de 16 partidos.

El entrenador chileno Manuel "Ingeniero" Pellegrini decidió incluirlo en la lista de convocados para el partido ante Navalcarnero, correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey.

Giovani Lo Celso ha tenido un comienzo de temporada difícil, donde no ha logrado afianzarse en el primer equipo, acumulando apenas 100 minutos jugados hasta la fecha. Sin embargo, su regreso a la convocatoria del "Ingeniero" se espera para el próximo enfrentamiento en la Copa del Rey.

Tras su participación en el Mundial, donde anotó un gol frente a Jordania y obtuvo la medalla plateada, el mediocampista se ausentó en cuatro partidos sin ser convocado, para luego ingresar en los minutos finales del encuentro contra Villarreal y permanecer en el banco de suplentes durante otros cinco encuentros.

Su retorno a la acción se produjo ante Barcelona, donde fue titular y brindó una asistencia en una derrota por 5-2. Posteriormente, sumó minutos en los dos partidos siguientes, contra Feyenoord en la Champions y frente a Celta de Vigo en LaLiga.

En los dos partidos posteriores, volvió a ser suplente, y en la última jornada ante Elche, ni siquiera fue citado.

Al reanudar su inclusión en la lista de convocados, Pellegrini manifestó que no tiene ningún tipo de problemas con el jugador, afirmando que su ausencia en los partidos anteriores se debió a que "en los últimos entrenamientos había otros jugadores que estaban mejor que él", por diversas circunstancias.

Lectura rápida

¿Quién es el jugador mencionado?
El jugador mencionado es Giovani Lo Celso.

¿Cuál es la situación actual de Lo Celso?
Regresó a la convocatoria del Real Betis tras una temporada con poca continuidad.

¿Cuántos partidos ha jugado hasta ahora?
Lo Celso ha jugado cuatro de 16 partidos en la temporada.

¿Qué dijo Pellegrini sobre su situación?
Pellegrini afirmó que no tiene problemas con Lo Celso, y que otros jugadores estaban mejor en los entrenamientos.

¿Qué logro reciente tuvo Lo Celso?
Participó en el Mundial, donde anotó un gol ante Jordania y obtuvo la medalla plateada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf