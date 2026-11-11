Giovani Lo Celso regresa a la convocatoria del Real Betis tras una temporada complicada

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) – El mediocampista argentino Giovani Lo Celso ha logrado regresar a la convocatoria del Real Betis español, tras un inicio de temporada en el que ha estado alejado del once titular.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el jugador, quien ha sido bicampeón de América y subcampeón del Mundial con la Selección argentina, no fue citado en cinco encuentros desde el comienzo de la campaña y ha participado solo en cuatro de 16 partidos.

El entrenador chileno Manuel "Ingeniero" Pellegrini decidió incluirlo en la lista de convocados para el partido ante Navalcarnero, correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey.

Giovani Lo Celso ha tenido un comienzo de temporada difícil, donde no ha logrado afianzarse en el primer equipo, acumulando apenas 100 minutos jugados hasta la fecha. Sin embargo, su regreso a la convocatoria del "Ingeniero" se espera para el próximo enfrentamiento en la Copa del Rey.

Tras su participación en el Mundial, donde anotó un gol frente a Jordania y obtuvo la medalla plateada, el mediocampista se ausentó en cuatro partidos sin ser convocado, para luego ingresar en los minutos finales del encuentro contra Villarreal y permanecer en el banco de suplentes durante otros cinco encuentros.

Su retorno a la acción se produjo ante Barcelona, donde fue titular y brindó una asistencia en una derrota por 5-2. Posteriormente, sumó minutos en los dos partidos siguientes, contra Feyenoord en la Champions y frente a Celta de Vigo en LaLiga.

En los dos partidos posteriores, volvió a ser suplente, y en la última jornada ante Elche, ni siquiera fue citado.

Al reanudar su inclusión en la lista de convocados, Pellegrini manifestó que no tiene ningún tipo de problemas con el jugador, afirmando que su ausencia en los partidos anteriores se debió a que "en los últimos entrenamientos había otros jugadores que estaban mejor que él", por diversas circunstancias.