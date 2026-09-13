Franco Colapinto celebra un destacado P7 en el Gran Premio de España de F1

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una actuación notable al finalizar en la séptima posición del Gran Premio de España, que se llevó a cabo en Madrid, correspondiente a la decimocuarta fecha del campeonato de Fórmula 1.

Al concluir la carrera, Colapinto manifestó su satisfacción por el fin de semana exitoso y por el apoyo de los fanáticos argentinos presentes en el circuito: "Poder llevar una bandera argentina en un Fórmula 1 por segunda vez —la llevé en Argentina también—, pero ahora llevarla acá en una carrera de verdad, después de un buen resultado, es muy especial", comentó, y explicó cómo obtuvo la bandera: "Me la dio un comisario y me estaba esperando para dármela, así que le agradecemos al banderillero argentino".

Evaluando su rendimiento, el piloto de Alpine resaltó el balance del fin de semana: "Estaba dentro de las mejores, creo que como fin de semana completo, ayer fue muy bueno, creo que fue de los mejores días míos en la F1, más como clasificación fue creo que la mejor. Y nada, hoy lo cerré con una buena carrera, largué de vuelta muy bien, avancé".

Además, abordó las dificultades que enfrentó en la pista durante la prueba: "Perdí muchísimo tiempo con Bortoleto, que doblaba muy bien en la 1 y 2, y la verdad usaba el boost saliendo de la 2 pero no me acercaba, me acercaba a 2-3 décimas, muy poquito. Así que no me daba para pasar y estuve muy cerca un par de veces de tocarnos, se movía bastante mal. Así que nada, después obviamente contento que lo pude pasar y mantener el puesto con Piastri".

En la parte alta de la competencia, la victoria fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien logró su octavo triunfo del año, ampliando su ventaja a 292 puntos en la clasificación y acercándose al título. El podio lo completaron Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren). La acción de la máxima categoría continuará dentro de dos semanas con el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú.