Emotiva carta de Tapia a Messi: un legado de humildad y compromiso en la selección argentina

Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, despidió formalmente a Lionel Messi de la Selección argentina a través de una emotiva carta pública tras su última función con la camiseta nacional.

En lugar de enfocarse en las estadísticas, los goles o los trofeos acumulados, el titular de la institución centró su mensaje en la humildad, el compromiso y el legado del capitán albiceleste.

La carta inicia reconociendo un momento inevitable para el fútbol argentino: "Llegó ese día que nadie quería que llegara. Pero el tiempo es inevitable y acá estamos, tratando de encontrar palabras para escribir el final de un ciclo. No el final de la historia. Porque hay historias que, cuando se vuelven eternas, ya no tienen final".

En el texto, Tapia retrata el carácter de Messi, valorando su actitud cuando el mundo se rendía a sus pies, su ética de trabajo y la forma en que acompañó a sus compañeros en momentos difíciles.

"Tu compromiso con esta camiseta, incluso cuando llevarla pesaba más de lo que cualquiera podía imaginar", destacó el dirigente al recordar los periodos de duras críticas y dudas, donde el 10 eligió seguir intentándolo.

La secuencia de éxitos posteriores —la Copa América, Finalissima en Wembley y el título mundial en Qatar el 18 de diciembre— se resalta como la culminación de ese esfuerzo y, asimismo, Tapia enfatizó cómo Messi unió a abuelos, padres, hijos y nietos bajo la misma camiseta.

El escrito concluye reafirmando que, aunque los partidos terminen y las camisetas se cuelguen, su presencia perdurará en cada rincón donde ruede una pelota: "Nuestro capitán. Nuestro campeón. Nuestro 10. Mi héroe favorito. Gracias por todo, Leo. Esta siempre va a ser tu casa".