El PSG tiene en la mira a Gianluca Prestianni, figura de la Selección argentina

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) - El París Saint-Germain está evaluando la incorporación de Gianluca Prestianni, delantero del Benfica de Portugal y de la Selección argentina, quien aún no ha llegado a un acuerdo para extender su vínculo con el club luso, a poco más de un año de la finalización de su contrato.

Prestianni tiene un contrato con el Benfica hasta 2028, pero las negociaciones para su renovación no han avanzado. El jugador es considerado por Lionel Scaloni como una pieza clave en la era "post Messi" de la Selección, habiendo tenido participación en encuentros recientes contra Bolivia y Burkina Faso durante la última fecha FIFA. Además, ha sido nuevamente convocado y podría tener minutos en los próximos partidos ante Uruguay y Costa Rica.

A pesar de que el PSG aún no ha presentado una oferta formal por el jugador, se estima que podría oscilar entre 40 y 60 millones de euros, mientras que su cláusula de rescisión está fijada en 100 millones de euros.

El joven delantero, de 20 años, ha sido el jugador de la Selección argentina que más goles y asistencias ha acumulado tras el Mundial de Norteamérica 2026, sumando un total de 13 goles y siete asistencias en 20 partidos con el Benfica.

A mediados de este año, River Plate había iniciado conversaciones para intentar traerlo a préstamo desde Europa, cuando aún estaba Eduardo Coudet como director técnico. Sin embargo, el club de Núñez optó por las incorporaciones de Ángel Correa y Thiago Almada en posiciones similares, lo que llevó a desistir de contar con el delantero del Benfica.