El Aston Villa sorprende al Manchester City con un 2-1 y Jackson brilla como figura

Buenos Aires, 24 octubre (NA) -- El Aston Villa dio la sorpresa del día y superó 2-1 como local al Manchester City, en un encuentro correspondiente a la octava fecha de la Premier League de Inglaterra.

El autor de ambos goles del Aston Villa fue el senegalés Nico Jackson, mientras que el noruego Erling Haaland había igualado provisoriamente para los 'Citizens'.

Los 'Villanos' sorprendieron y se pusieron en ventaja a los 6 minutos del primer tiempo, cuando Jackson aprovechó un error en la salida del Manchester City para recortar con mucha categoría y definir con un potente remate.

Sin embargo, el Manchester City, que contó con el mediocampista argentino Enzo Fernández entre sus titulares, consiguió la igualdad a los 7 del complemento gracias a un gran cabezazo de Haaland, quien se impuso en las alturas tras un buen centro del senegalés Iliman Ndiaye.

Cuando parecía que el Manchester City finalmente se le venía con todo al Aston Villa, estos últimos convirtieron el 2-1 definitivo a la hora de juego nuevamente a través de Jackson, que definió desde la medialuna del área y se vio beneficiado por la floja reacción del arquero italiano Gianluigi Donnarumma.

Con este resultado, el Aston Villa sumó tres puntos muy valiosos para llegar a las 11 unidades y ubicarse, al menos de manera momentánea, en la séptima colocación.

El Manchester City, por su parte, llegaba con puntaje perfecto a esta fecha y ahora podría ser alcanzado por el Arsenal, que ya recibe al Everton.

En la próxima fecha, el Aston Villa recibirá al Fulham, mientras que el Manchester City jugará en su estadio contra el Brighton.