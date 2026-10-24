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El Aston Villa sorprende al Manchester City con un 2-1 y Jackson brilla como figura

El Aston Villa venció 2-1 al Manchester City en la Premier League, con Nico Jackson como goleador. Los 'Citizens' podrían ser alcanzados por el Arsenal en la cima del torneo.

24/10/2026 | 11:29Redacción Cadena 3

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Jackson fue la gran figura del Aston Villa.

FOTO: Jackson fue la gran figura del Aston Villa.

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Buenos Aires, 24 octubre (NA) -- El Aston Villa dio la sorpresa del día y superó 2-1 como local al Manchester City, en un encuentro correspondiente a la octava fecha de la Premier League de Inglaterra.

El autor de ambos goles del Aston Villa fue el senegalés Nico Jackson, mientras que el noruego Erling Haaland había igualado provisoriamente para los 'Citizens'.

Los 'Villanos' sorprendieron y se pusieron en ventaja a los 6 minutos del primer tiempo, cuando Jackson aprovechó un error en la salida del Manchester City para recortar con mucha categoría y definir con un potente remate.

Sin embargo, el Manchester City, que contó con el mediocampista argentino Enzo Fernández entre sus titulares, consiguió la igualdad a los 7 del complemento gracias a un gran cabezazo de Haaland, quien se impuso en las alturas tras un buen centro del senegalés Iliman Ndiaye.

Cuando parecía que el Manchester City finalmente se le venía con todo al Aston Villa, estos últimos convirtieron el 2-1 definitivo a la hora de juego nuevamente a través de Jackson, que definió desde la medialuna del área y se vio beneficiado por la floja reacción del arquero italiano Gianluigi Donnarumma.

Con este resultado, el Aston Villa sumó tres puntos muy valiosos para llegar a las 11 unidades y ubicarse, al menos de manera momentánea, en la séptima colocación.

El Manchester City, por su parte, llegaba con puntaje perfecto a esta fecha y ahora podría ser alcanzado por el Arsenal, que ya recibe al Everton.

En la próxima fecha, el Aston Villa recibirá al Fulham, mientras que el Manchester City jugará en su estadio contra el Brighton.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el partido?
El Aston Villa venció 2-1 al Manchester City en un encuentro de la Premier League.

¿Quién destacó en el Aston Villa?
Nico Jackson fue la figura del partido al marcar los dos goles de su equipo.

¿Cómo se desarrolló el partido?
Jackson abrió el marcador, luego Haaland empató y finalmente el senegalés anotó el gol decisivo.

¿Cuál es la situación del Manchester City tras esta derrota?
El City, que llegaba con puntaje perfecto, ahora podría ser alcanzado por el Arsenal.

¿Cuáles son los próximos partidos de ambos equipos?
El Aston Villa enfrentará al Fulham y el Manchester City jugará contra el Brighton.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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