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Carlos Palacios se presenta en Chile por el caso de narcotráfico que involucra a su suegro

El futbolista chileno de Boca fue llamado a declarar en una causa que involucra a su suegro, actualmente en prisión preventiva por tráfico de drogas.

10/11/2026 | 17:13Redacción Cadena 3

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Carlos Palacios fue citado a declarar en Chile.

FOTO: Carlos Palacios fue citado a declarar en Chile.

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Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) – El mediocampista de Boca, Carlos Palacios, viajó a Chile para prestar declaración en un caso de tráfico de drogas que involucra a su suegro, quien se encuentra en prisión preventiva.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el futbolista está vinculado a la causa debido a que, en el momento de la detención de su suegro, este se trasladaba en una camioneta Mercedes-Benz registrada a nombre del jugador, que transportaba más de 1.400 kilos de sustancias ilegales.

El abogado de Palacios, el Dr. Felipe Moraga, indicó que no hay medidas cautelares en su contra y que su presencia ante la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) fue únicamente para proporcionar información sobre el vehículo y los documentos de compra correspondientes.

Tras participar en un campeonato exitoso para Boca, donde el club levantó una copa después de tres años y medio, Palacios tuvo que regresar a su país para declarar.

El jugador fue entrevistado durante aproximadamente dos horas junto a su abogado y debió presentar documentos que demostraran la propiedad de la camioneta Mercedes-Benz que fue confiscada durante la detención de su suegro.

Respecto a la camioneta, en la que se halló pasta base de cocaína, Palacios tuvo que probar que la adquirió de manera legal, a través de un crédito y la entrega de otro vehículo como parte de pago, y que la dejó en Santiago cuando se concretó su transferencia a Boca el año pasado.

Además, el futbolista de 26 años afirmó que no autorizó a su suegro a utilizar la camioneta y que se enteró de su uso indebido al ver el reportaje sobre la detención.

Según su abogado, esta situación judicial ha generado "muchos problemas laborales" para el jugador, ya que, según el Dr. Moraga, "al presidente del club, Juan Román Riquelme, no le parece muy agradable esta situación".

Lectura rápida

¿Quién es Carlos Palacios?
Es un mediocampista de Boca, involucrado en un caso de narcotráfico.

¿Qué ocurrió en Chile?
Palacios fue citado a declarar en una causa que involucra a su suegro, detenido por tráfico de drogas.

¿Qué relación tiene con el caso?
La camioneta de su suegro, que transportaba drogas, está registrada a nombre de Palacios.

¿Qué dijo su abogado?
No hay medidas cautelares contra Palacios y su declaración fue para brindar información sobre el vehículo.

¿Cómo afecta esto a su carrera?
La situación judicial ha causado problemas laborales para Palacios en Boca.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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