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Brindisi recuerda a Babington y resalta su legado en el fútbol argentino

El exjugador, director técnico y presidente de Huracán falleció durante el día de hoy.

11/11/2026 | 19:52Redacción Cadena 3

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Miguel Ángel Brindisi en su etapa como DT de Lanús.

FOTO: Miguel Ángel Brindisi en su etapa como DT de Lanús.

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Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) – El exfutbolista de Huracán y Boca Miguel Ángel Brindisi compartió un emotivo recuerdo sobre Carlos Babington, con quien formó parte del mediocampo en el legendario equipo del "Globo" de 1973, que se consagró campeón del Torneo Metropolitano.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, Brindisi expresó que se encuentra atravesando un "día triste" y valoró la "elegancia" del exfutbolista, quien falleció hoy y que "deja un legado inmenso de lo que era jugar a la pelota".

Carlos Babington murió durante las primeras horas de este miércoles a los 77 años, dejando una huella profunda en el fútbol argentino, especialmente en Huracán, donde desempeñó roles como jugador, director técnico y presidente.

En este día de despedida para un referente del fútbol argentino en la década del '70, Brindisi recordó algunos momentos compartidos con Babington, con quien mantenía un lazo futbolístico muy estrecho en el "Globo".

"Es un día triste, nos tomó de sorpresa la noticia", afirmó Brindisi, quien subrayó el "legado inmenso" que deja Babington sobre "lo que era jugar a la pelota".

Adicionalmente, el exjugador destacó el cariño que le tenía Babington por su trayectoria como futbolista y director técnico en Huracán y su idolatría en Junior de Barranquilla, donde fue apodado "el Lord del fútbol". Brindisi lo describió como "un diferente en su puesto" y no dudó en resaltar su "elegancia" en el juego, en una época donde había destacados números '10', pero Babington "estaba a la altura de todos ellos".

Brindisi también destacó el rendimiento de Babington en el Mundial de Alemania 1974 y su capacidad de "pasar por esta vida y dejar algo". Más allá de haber compartido el mediocampo durante siete años en el conjunto de Parque Patricios, Babington confió en Brindisi como entrenador cuando presidía al club y lo contrató en 2010.

"Cuando llegó al club fue como si hubiera llegado mi otra mitad, las paredes que hacíamos…" continuó el "8" del Huracán de César Luis Menotti, quien comparó su dúo con la actual pareja de juveniles de Boca, Tomás Aranda y Leonel Flores, y concluyó: "Se va un 'Quemero' de alma, toda su vida fue de Huracán".

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién recordó a Carlos Babington?
Miguel Ángel Brindisi compartió un emotivo recuerdo sobre Babington tras su fallecimiento.

¿Cuándo falleció Carlos Babington?
Babington falleció el 11 de noviembre de 2026 a los 77 años.

¿Qué legado dejó Babington?
Dejó un legado inmenso sobre lo que significa jugar al fútbol, según Brindisi.

¿Qué relación tenían Brindisi y Babington?
Compartieron el mediocampo en Huracán durante siete años y mantuvieron una estrecha relación.

¿Qué destacó Brindisi sobre Babington?
Brindisi resaltó la elegancia y el impacto de Babington en el fútbol argentino.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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