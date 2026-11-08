Arresto por acoso en la mansión de LeBron James: un hombre afirmó ser su hijo

Buenos Aires, 8 de noviembre (NA) -- Un hombre fue detenido por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) por un caso de acoso grave en la residencia del basquetbolista LeBron James, situada en el exclusivo barrio de Brentwood.

El intruso fue descubierto el pasado viernes por la noche gracias a las cámaras de seguridad de la mansión, ubicada en el bloque 500 de North Tigertail Road, dirección que coincide con los registros públicos de la vivienda que James adquirió antes de su fichaje con los Los Angeles Lakers en 2018, equipo con el que jugará hasta junio de 2026.

Los oficiales del LAPD respondieron a una alerta recibida a las 9:39 p.m., inicialmente registrada como un posible robo. Al llegar al lugar, localizaron al sospechoso en el exterior de la propiedad y procedieron a su arresto.

Fuentes policiales confirmaron que el hombre no logró ingresar al interior de la vivienda. Durante su interacción con las autoridades, el detenido hizo la sorprendente afirmación de ser el hijo biológico del jugador de 41 años, un alegato que carece de respaldo en registros oficiales.

En el momento del incidente, LeBron James no se encontraba en su residencia, ya que se encontraba disputando un partido de la NBA Cup en Ohio, donde su equipo, los Philadelphia 76ers, sufrió una derrota de 119 a 95 frente a los Cleveland Cavaliers.

Los representantes de la estrella de la NBA decidieron no emitir comentarios sobre el incidente. Por su parte, la Fiscalía del Condado de Los Ángeles revisará las actuaciones y el informe policial para determinar si se formularán cargos formales.

Si se procede con el procesamiento por acoso en su modalidad grave, la legislación californiana prevé penas de hasta cuatro años de prisión y la posibilidad de emitir órdenes de alejamiento permanentes.